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В Вене несколько тысяч человек почтили память жертв пандемии

В Вене несколько тысяч человек почтили память жертв пандемии - РИА Новости, 19.12.2021

В Вене несколько тысяч человек почтили память жертв пандемии

Несколько тысяч человек в Вене почтили память жертв пандемии коронавируса в Австрии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T22:26

2021-12-19T22:26

2021-12-19T22:35

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венская государственная опера

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ВЕНА, 19 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Несколько тысяч человек в Вене почтили память жертв пандемии коронавируса в Австрии, передает корреспондент РИА Новости.Организаторы акции пригласили всех желающих мирно почтить память 13 тысяч жертв пандемии и их близких, подумать о детях и молодежи, которые серьезно из-за нее страдают, а также выразить солидарность с медицинскими работниками.Акция памяти "Море огней" прошла на улице Рингштрассе, опоясывающей центр города. Многие участники расположились непосредственно перед Венской государственной оперой. Они зажгли свечи или включили фонари на мобильных телефонах, подняли "огни" в воздух и держали их несколько минут, почтив память жертв минутой молчания.Организаторы просили участвующих соблюдать меры безопасности из-за COVID - носить маски типа FFP2 и соблюдать дистанцию, однако не все последовали рекомендациям.Акция стала своего рода мирным ответом на демонстрации против ограничительных мер из-за коронавируса, которые несколько выходных подряд проходят в австрийской столице и, по данным полиции, собирают более 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20211218/avstriya-1764394602.html

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в мире, вена, австрия, венская государственная опера, коронавирус covid-19