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Литовский депутат призвал власти не "мучать" общество
Литовский депутат призвал власти не "мучать" общество - РИА Новости, 19.12.2021
Литовский депутат призвал власти не "мучать" общество
Литве нет смысла прекращать транзит "Беларуськалия" через свою территорию, пока это не стало неизбежным из-за санкций на европейском уровне, заявил депутат... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T14:18
2021-12-19T15:13
в мире
литва
беларуськалий
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Литве нет смысла прекращать транзит "Беларуськалия" через свою территорию, пока это не стало неизбежным из-за санкций на европейском уровне, заявил депутат литовского сейма Гинтаутас Палуцкас.В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против белорусской компании "Беларуськалий", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и Минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. О своем намерении уйти в отставку заявил также глава предприятия "Литовские железные дороги" Мантас Бартушка. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства."Если сейчас, после всех этих выяснений, (правительство) взяло бы и сказало: "Смотрите, все в порядке, мы все взвесили, но немного перегнули палку, и удобрения будут возить до тех пор, пока не будет европейских санкций, пока это правда не станет неизбежно" - я бы даже сказал, что это разумное поведение. Потому что действительно нет смысла мучить себя и свое общество, особенно если эти санкции очень легко обойти", - сказал Палуцкас в эфире "Новостного радио".Он также осудил предложение министерства транспорта прекратить транзит любых белорусских товаров."Мы видим предложения министерства транспорта, законопроекты, в которых запрещается весь транзит, весь импорт всех товаров и услуг из Белоруссии. Это просто совершенно неадекватный ответ на сложившуюся ситуацию", - сказал депутат.
https://ria.ru/20211212/litva-1763362412.html
https://ria.ru/20211216/tranzit-1764073830.html
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в мире, литва, беларуськалий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:18 19.12.2021 (обновлено: 15:13 19.12.2021)
 
Литовский депутат призвал власти не "мучать" общество

Литовский депутат Палуцкас выступил за сохранение транзита "Беларуськалия" до санкций ЕС

© AFP 2021 / Petras MalukasДепутат литовского сейма Гинтаутас Палуцкас
Депутат литовского сейма Гинтаутас Палуцкас - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / Petras Malukas
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Литве нет смысла прекращать транзит "Беларуськалия" через свою территорию, пока это не стало неизбежным из-за санкций на европейском уровне, заявил депутат литовского сейма Гинтаутас Палуцкас.
В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против белорусской компании "Беларуськалий", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и Минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. О своем намерении уйти в отставку заявил также глава предприятия "Литовские железные дороги" Мантас Бартушка. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства.
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"Если сейчас, после всех этих выяснений, (правительство) взяло бы и сказало: "Смотрите, все в порядке, мы все взвесили, но немного перегнули палку, и удобрения будут возить до тех пор, пока не будет европейских санкций, пока это правда не станет неизбежно" - я бы даже сказал, что это разумное поведение. Потому что действительно нет смысла мучить себя и свое общество, особенно если эти санкции очень легко обойти", - сказал Палуцкас в эфире "Новостного радио".
Он также осудил предложение министерства транспорта прекратить транзит любых белорусских товаров.
"Мы видим предложения министерства транспорта, законопроекты, в которых запрещается весь транзит, весь импорт всех товаров и услуг из Белоруссии. Это просто совершенно неадекватный ответ на сложившуюся ситуацию", - сказал депутат.
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В миреЛитваБеларуськалийСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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