14:18 19.12.2021 (обновлено: 15:13 19.12.2021)
Литовский депутат призвал власти не "мучать" общество
Литовский депутат Палуцкас выступил за сохранение транзита "Беларуськалия" до санкций ЕС
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Литве нет смысла прекращать транзит "Беларуськалия" через свою территорию, пока это не стало неизбежным из-за санкций на европейском уровне, заявил депутат литовского сейма Гинтаутас Палуцкас.
В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против белорусской компании "Беларуськалий", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и Минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. О своем намерении уйти в отставку заявил также глава предприятия "Литовские железные дороги" Мантас Бартушка. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства.
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"Если сейчас, после всех этих выяснений, (правительство) взяло бы и сказало: "Смотрите, все в порядке, мы все взвесили, но немного перегнули палку, и удобрения будут возить до тех пор, пока не будет европейских санкций, пока это правда не станет неизбежно" - я бы даже сказал, что это разумное поведение. Потому что действительно нет смысла мучить себя и свое общество, особенно если эти санкции очень легко обойти", - сказал Палуцкас в эфире "Новостного радио".
Он также осудил предложение министерства транспорта прекратить транзит любых белорусских товаров.
"Мы видим предложения министерства транспорта, законопроекты, в которых запрещается весь транзит, весь импорт всех товаров и услуг из Белоруссии. Это просто совершенно неадекватный ответ на сложившуюся ситуацию", - сказал депутат.
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