https://ria.ru/20211219/orion-1764473799.html

"Орион" сможет справиться с Bayraktar, заявил российский генерал

"Орион" сможет справиться с Bayraktar, заявил российский генерал - РИА Новости, 19.12.2021

"Орион" сможет справиться с Bayraktar, заявил российский генерал

Российские разведывательно-ударные беспилотники "Орион" в случае столкновения способны справиться с дронами турецкого производства Bayraktar, заявил в... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T22:25

2021-12-19T22:25

2021-12-19T22:25

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские разведывательно-ударные беспилотники "Орион" в случае столкновения способны справиться с дронами турецкого производства Bayraktar, заявил в воскресенье начальник беспилотной авиации РФ генерал-майор Александр Новиков."Не только "Байрактару" - любому беспилотному летательному аппарату", - сказал он, отвечая в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" на вопрос журналиста, сможет ли "Орион" противостоять Bayraktar.В сюжете демонстрируется, как "Орион" поднимается в воздух и затем уничтожает противотанковой управляемой ракетой (современные ПТУР способны поражать низколетящие воздушные цели) беспилотник вертолетного типа."Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета - семь километров, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограммов.Дрон может быть вооружен корректируемыми авиационными бомбами КАБ-20, КАБ-50, управляемыми планирующими авиабомбами УПАБ-50, свободнопадающими авиабомбами ФАБ-50, авиационными управляемыми ракетами Х-50.

https://ria.ru/20211218/orion-1764365145.html

https://ria.ru/20211118/drony-1759564454.html

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безопасность, турция, россия