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"Орион" сможет справиться с Bayraktar, заявил российский генерал
"Орион" сможет справиться с Bayraktar, заявил российский генерал - РИА Новости, 19.12.2021
"Орион" сможет справиться с Bayraktar, заявил российский генерал
Российские разведывательно-ударные беспилотники "Орион" в случае столкновения способны справиться с дронами турецкого производства Bayraktar, заявил в... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T22:25
2021-12-19T22:25
безопасность
турция
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские разведывательно-ударные беспилотники "Орион" в случае столкновения способны справиться с дронами турецкого производства Bayraktar, заявил в воскресенье начальник беспилотной авиации РФ генерал-майор Александр Новиков."Не только "Байрактару" - любому беспилотному летательному аппарату", - сказал он, отвечая в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" на вопрос журналиста, сможет ли "Орион" противостоять Bayraktar.В сюжете демонстрируется, как "Орион" поднимается в воздух и затем уничтожает противотанковой управляемой ракетой (современные ПТУР способны поражать низколетящие воздушные цели) беспилотник вертолетного типа."Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета - семь километров, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограммов.Дрон может быть вооружен корректируемыми авиационными бомбами КАБ-20, КАБ-50, управляемыми планирующими авиабомбами УПАБ-50, свободнопадающими авиабомбами ФАБ-50, авиационными управляемыми ракетами Х-50.
https://ria.ru/20211218/orion-1764365145.html
https://ria.ru/20211118/drony-1759564454.html
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безопасность, турция, россия
22:25 19.12.2021
 
"Орион" сможет справиться с Bayraktar, заявил российский генерал

Глава беспилотной авиации Новиков: "Орион" сможет справиться с Bayraktar

© Фото : Компания КронштадтБеспилотные летательные аппараты "Орион"
Беспилотные летательные аппараты Орион - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© Фото : Компания Кронштадт
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские разведывательно-ударные беспилотники "Орион" в случае столкновения способны справиться с дронами турецкого производства Bayraktar, заявил в воскресенье начальник беспилотной авиации РФ генерал-майор Александр Новиков.
"Не только "Байрактару" - любому беспилотному летательному аппарату", - сказал он, отвечая в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" на вопрос журналиста, сможет ли "Орион" противостоять Bayraktar.
Беспилотный летательный аппарат Орион - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
Вчера, 13:35Новое оружие России
Минобороны впервые показало видео уничтожения "Орионом" беспилотника
В сюжете демонстрируется, как "Орион" поднимается в воздух и затем уничтожает противотанковой управляемой ракетой (современные ПТУР способны поражать низколетящие воздушные цели) беспилотник вертолетного типа.
"Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета - семь километров, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограммов.
Дрон может быть вооружен корректируемыми авиационными бомбами КАБ-20, КАБ-50, управляемыми планирующими авиабомбами УПАБ-50, свободнопадающими авиабомбами ФАБ-50, авиационными управляемыми ракетами Х-50.
Беспилотный летательный аппарат Орион-Э - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
 
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