https://ria.ru/20211219/omikron-1764457260.html
Главный инфекционист США предрек стране сложные недели из-за "омикрона"
Главный инфекционист США предрек стране сложные недели из-за "омикрона" - РИА Новости, 19.12.2021
Главный инфекционист США предрек стране сложные недели из-за "омикрона"
Главный американский инфекционист Энтони Фаучи прогнозирует подъем заболеваемости коронавирусом с повышенной нагрузкой на американские больницы по мере... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T18:13
2021-12-19T18:13
2021-12-19T18:13
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
энтони фаучи
омикрон-штамм коронавируса
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи прогнозирует подъем заболеваемости коронавирусом с повышенной нагрузкой на американские больницы по мере распространения штамма "омикрон"."Это будут сложные несколько недель, два месяца по мере того, как мы углубляемся в зимний период", - добавил ученый.Фаучи повторил, что стандартные двухкомпонентные вакцины, созданные по технологии mRNA, значительно теряют в эффективности против "омикрона", но ревакцинация бустерной дозой восстанавливает защиту."Если хотите оптимальной защиты, ревакцинируйтесь", - сказал он.Фаучи признал, что ученые, хотя и осознавали способность коронавируса к мутациям, не могли прогнозировать появления "омикрона". "Этот вирус необыкновенный. Он удваивается в два-три дня. В ряде регионов страны 50% выявляемых случаев приходятся на "омикрон", что означает, что он станет доминирующим типом", - сказал он.
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в мире, сша, коронавирус covid-19, энтони фаучи, омикрон-штамм коронавируса
Главный инфекционист США предрек стране сложные недели из-за "омикрона"
Главный инфекционист США Фаучи предрек стране сложные недели из-за штамма "омикрон"
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости.
Главный американский инфекционист Энтони Фаучи
прогнозирует подъем заболеваемости коронавирусом с повышенной нагрузкой на американские больницы по мере распространения штамма "омикрон".
"К сожалению, я думаю, это произойдет. Мы увидим значительную нагрузку на больничную систему в ряде регионов страны, особенно в тех областях, где низкие показатели вакцинации", - сказал он, отвечая в интервью CNN
на вопрос, грозят ли США "новые рекорды заболеваемости".
"Это будут сложные несколько недель, два месяца по мере того, как мы углубляемся в зимний период", - добавил ученый.
Фаучи повторил, что стандартные двухкомпонентные вакцины, созданные по технологии mRNA, значительно теряют в эффективности против "омикрона", но ревакцинация бустерной дозой восстанавливает защиту.
"Если хотите оптимальной защиты, ревакцинируйтесь", - сказал он.
Фаучи признал, что ученые, хотя и осознавали способность коронавируса к мутациям, не могли прогнозировать появления "омикрона". "Этот вирус необыкновенный. Он удваивается в два-три дня. В ряде регионов страны 50% выявляемых случаев приходятся на "омикрон", что означает, что он станет доминирующим типом", - сказал он.