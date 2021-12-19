Вирусологи объяснили, как возник омикрон-штамм

10:13 19.12.2021 (обновлено: 18:11 19.12.2021)
Вирусологи оценили гипотезу об искусственном происхождении омикрон-штамма
Вирусологи РАН Зверев и Нетесов не считают, что омикрон-штамм создали искусственно
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Вирусологи Петр Чумаков, Виталий Зверев и Сергей Нетесов высказались в эфире "Радио России" по поводу гипотезы об искусственном происхождении омикрон-штамма коронавируса.
Так, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Чумаков допустил, что новый вариант SARS-CoV-2 может оказаться "живой вакциной", созданной биохакерами, но, по его словам, по такому пути никто не идет официально.
"Есть такая проблема — биохакерство, когда люди более-менее такие продвинутые, владея какими-то технологиями, на свой страх и риск и по своему разумению делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех нас", — сказал он.
В свою очередь, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Зверев и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Нетесов считают, что искусственное происхождение "омикрона" маловероятно.
"Я на 99 процентов уверен, что это никакой не искусственный штамм, потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто", — объяснил Нетесов.
Зверев, в свою очередь, отметил, что новые виды вирусов образуются и естественным путем. "Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал и в результате вирус как бы уничтожил сам себя", — напомнил он.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в России зарегистрировали уже 25 случаев инфицирования омикрон-вариантом.