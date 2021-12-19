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https://ria.ru/20211219/omikron-1764419111.html
Вирусологи объяснили, как возник омикрон-штамм
Вирусологи оценили гипотезу об искусственном происхождении омикрон-штамма - РИА Новости, 19.12.2021
Вирусологи объяснили, как возник омикрон-штамм
Вирусологи Петр Чумаков, Виталий Зверев и Сергей Нетесов высказались в эфире "Радио России" по поводу гипотезы об искусственном происхождении омикрон-штамма... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T10:13
2021-12-19T18:11
распространение коронавируса
япония
ботсвана
новосибирский государственный университет
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Вирусологи Петр Чумаков, Виталий Зверев и Сергей Нетесов высказались в эфире "Радио России" по поводу гипотезы об искусственном происхождении омикрон-штамма коронавируса.Так, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Чумаков допустил, что новый вариант SARS-CoV-2 может оказаться "живой вакциной", созданной биохакерами, но, по его словам, по такому пути никто не идет официально."Есть такая проблема — биохакерство, когда люди более-менее такие продвинутые, владея какими-то технологиями, на свой страх и риск и по своему разумению делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех нас", — сказал он. В свою очередь, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Зверев и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Нетесов считают, что искусственное происхождение "омикрона" маловероятно."Я на 99 процентов уверен, что это никакой не искусственный штамм, потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто", — объяснил Нетесов.Зверев, в свою очередь, отметил, что новые виды вирусов образуются и естественным путем. "Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал и в результате вирус как бы уничтожил сам себя", — напомнил он.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в России зарегистрировали уже 25 случаев инфицирования омикрон-вариантом.
https://ria.ru/20211219/simptom-1764415300.html
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япония, ботсвана, новосибирский государственный университет, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей нетесов, виталий зверев, петр чумаков
10:13 19.12.2021 (обновлено: 18:11 19.12.2021)
 
Вирусологи оценили гипотезу об искусственном происхождении омикрон-штамма

Вирусологи РАН Зверев и Нетесов не считают, что омикрон-штамм создали искусственно

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Вирусологи Петр Чумаков, Виталий Зверев и Сергей Нетесов высказались в эфире "Радио России" по поводу гипотезы об искусственном происхождении омикрон-штамма коронавируса.
Так, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Чумаков допустил, что новый вариант SARS-CoV-2 может оказаться "живой вакциной", созданной биохакерами, но, по его словам, по такому пути никто не идет официально.
"Есть такая проблема — биохакерство, когда люди более-менее такие продвинутые, владея какими-то технологиями, на свой страх и риск и по своему разумению делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех нас", — сказал он.
В свою очередь, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Зверев и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Нетесов считают, что искусственное происхождение "омикрона" маловероятно.
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"Я на 99 процентов уверен, что это никакой не искусственный штамм, потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто", — объяснил Нетесов.
Зверев, в свою очередь, отметил, что новые виды вирусов образуются и естественным путем. "Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал и в результате вирус как бы уничтожил сам себя", — напомнил он.
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Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в России зарегистрировали уже 25 случаев инфицирования омикрон-вариантом.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Распространение коронавирусаЯпонияБотсванаНовосибирский государственный университетЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСергей НетесовВиталий ЗверевПетр Чумаков
 
 
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