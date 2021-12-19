https://ria.ru/20211219/okhotnik-1764476884.html
Минобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной цели
Минобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной цели - РИА Новости, 19.12.2021
Минобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной цели
Минобороны РФ впервые обнародовало кадры применения экспериментальным образцом новейшего тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" бомбового вооружения. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T23:48
2021-12-19T23:48
2021-12-19T23:48
новое оружие россии
безопасность
окб сухого
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763619500_0:146:3030:1850_1920x0_80_0_0_2e4a75c86371fb59696e33ce748e3865.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минобороны РФ впервые обнародовало кадры применения экспериментальным образцом новейшего тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" бомбового вооружения.На кадрах, показанных в воскресенье в телепрограмме "Вести недели", "Охотник" уничтожает наземную цель 500-килограммовой авиабомбой.Об этих испытаниях источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал РИА Новости еще в январе 2021 года. Тогда собеседник агентства подчеркнул, что установленный на "Охотнике" новейший прицельно-навигационный комплекс позволяет применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, приближающейся к высокоточному управляемому оружию.Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Его длина 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса более 20 тонн. Дрон выполнили по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763619500_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_aa4e252cce931efda65462976c4c00df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, окб сухого, россия
Минобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной цели
Минобороны впервые продемонстрировало видео уничтожения "Охотником" наземной цели