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Минобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной цели

Минобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной цели - РИА Новости, 19.12.2021

Минобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной цели

Минобороны РФ впервые обнародовало кадры применения экспериментальным образцом новейшего тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" бомбового вооружения. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T23:48

2021-12-19T23:48

2021-12-19T23:48

новое оружие россии

безопасность

окб сухого

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минобороны РФ впервые обнародовало кадры применения экспериментальным образцом новейшего тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" бомбового вооружения.На кадрах, показанных в воскресенье в телепрограмме "Вести недели", "Охотник" уничтожает наземную цель 500-килограммовой авиабомбой.Об этих испытаниях источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал РИА Новости еще в январе 2021 года. Тогда собеседник агентства подчеркнул, что установленный на "Охотнике" новейший прицельно-навигационный комплекс позволяет применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, приближающейся к высокоточному управляемому оружию.Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Его длина 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса более 20 тонн. Дрон выполнили по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

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безопасность, окб сухого, россия