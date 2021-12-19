https://ria.ru/20211219/obstrel-1764411583.html
СМИ: в Багдаде обстреляли район, где находится посольство США
СМИ: в Багдаде обстреляли район, где находится посольство США - РИА Новости, 19.12.2021
СМИ: в Багдаде обстреляли район, где находится посольство США
"Зеленая зона" Багдада - район в иракской столице, где расположены посольства, в том числе посольство США, - рано утром в воскресенье подверглась ракетному... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T04:31
2021-12-19T04:31
2021-12-19T10:41
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ирак
багдад (город)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Зеленая зона" Багдада - район в иракской столице, где расположены посольства, в том числе посольство США, - рано утром в воскресенье подверглась ракетному обстрелу, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление иракских сил безопасности.Согласно заявлению, которое цитирует агентство, первая ракета была сбита в воздухе, а вторая "упала на площади, повредив две машины"."Зеленая зона" Багдада, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, время от времени становятся целями ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок. Кроме того, обстрелам подвергаются иностранные военные базы на территории Ирака. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.
https://ria.ru/20211213/obstrel-1763559105.html
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в мире, сша, ирак, багдад (город)
04:31 19.12.2021 (обновлено: 10:41 19.12.2021)
СМИ: в Багдаде обстреляли район, где находится посольство США
Франс Пресс: в Багдаде район, где находится посольство США, подвергся ракетному обстрелу