https://ria.ru/20211219/obnovlenie-1764439055.html
Гинцбург ответил на вопрос, нужно ли обновлять "Спутник V" из-за "омикрона"
Гинцбург ответил на вопрос, нужно ли обновлять "Спутник V" из-за "омикрона" - РИА Новости, 19.12.2021
Гинцбург ответил на вопрос, нужно ли обновлять "Спутник V" из-за "омикрона"
Пока нет необходимости обновлять вакцину "Спутник V", что будет дальше - сказать сложно, но есть возможность за пару недель обновить препарат, заявил директор... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T14:52
2021-12-19T14:52
2021-12-19T15:13
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Пока нет необходимости обновлять вакцину "Спутник V", что будет дальше - сказать сложно, но есть возможность за пару недель обновить препарат, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Такой проблемы для тех, кто использует "Спутник V", как необходимость замены вакцинного штамма, в настоящее время точно не стоит. Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить. Технологии, которые мы используем, нам позволяют, действительно, очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин, буквально за пару недель", - сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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общество, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", омикрон-штамм коронавируса, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", вакцина "эпиваккорона", центр им. м. п. чумакова, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак"
14:52 19.12.2021 (обновлено: 15:13 19.12.2021)
Гинцбург ответил на вопрос, нужно ли обновлять "Спутник V" из-за "омикрона"
Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург: на данный момент нет необходимости обновлять "Спутник V"