https://ria.ru/20211219/nato-1764463124.html

МИД заявил о двойных стандартах НАТО

МИД заявил о двойных стандартах НАТО - РИА Новости, 19.12.2021

МИД заявил о двойных стандартах НАТО

НАТО, требуя от России отвести войска от границы с Украиной, обижается, когда Москва заявляет о том, что альянсу нужно отвести войска от российских границ,... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T19:20

2021-12-19T19:20

2021-12-19T19:20

в мире

украина

москва

александр грушко

нато

россия

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СОЧИ, 19 дек - РИА Новости. НАТО, требуя от России отвести войска от границы с Украиной, обижается, когда Москва заявляет о том, что альянсу нужно отвести войска от российских границ, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Вот альянс требует от нас отвести войска от границ с Украиной. Сам факт того, что НАТО, например, считает, что они вполне могут требовать от нас отвести войска от рубежей, которые находятся за тысячи километров от границ НАТО, но когда мы говорим: "Отведите войска от наших границ" НАТО делает вид, что они сильно обижены, потому что альянс - он сугубо оборонительный и это клуб демократических государств, и это само исключает любую постановку под сомнение любых действий, которые предпринимаются в НАТО. То есть они верны по определению, и никто не имеет права сомневаться в этом", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20211219/nato-1764457539.html

украина

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в мире, украина, москва, александр грушко, нато, россия