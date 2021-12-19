https://ria.ru/20211219/nato-1764463124.html
МИД заявил о двойных стандартах НАТО
МИД заявил о двойных стандартах НАТО - РИА Новости, 19.12.2021
МИД заявил о двойных стандартах НАТО
НАТО, требуя от России отвести войска от границы с Украиной, обижается, когда Москва заявляет о том, что альянсу нужно отвести войска от российских границ,... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T19:20
2021-12-19T19:20
2021-12-19T19:20
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СОЧИ, 19 дек - РИА Новости. НАТО, требуя от России отвести войска от границы с Украиной, обижается, когда Москва заявляет о том, что альянсу нужно отвести войска от российских границ, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Вот альянс требует от нас отвести войска от границ с Украиной. Сам факт того, что НАТО, например, считает, что они вполне могут требовать от нас отвести войска от рубежей, которые находятся за тысячи километров от границ НАТО, но когда мы говорим: "Отведите войска от наших границ" НАТО делает вид, что они сильно обижены, потому что альянс - он сугубо оборонительный и это клуб демократических государств, и это само исключает любую постановку под сомнение любых действий, которые предпринимаются в НАТО. То есть они верны по определению, и никто не имеет права сомневаться в этом", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20211219/nato-1764457539.html
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в мире, украина, москва, александр грушко, нато, россия
МИД заявил о двойных стандартах НАТО
Замглавы МИД Грушко заявил о двойных стандартах НАТО