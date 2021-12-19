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Требования России направлены на раскол НАТО, заявили в Литве
Требования России направлены на раскол НАТО, заявили в Литве - РИА Новости, 19.12.2021
Требования России направлены на раскол НАТО, заявили в Литве
Требования России направлены на раскол НАТО, их нельзя принять из соображений государственной безопасности, заявил журналистам глава минобороны Литвы Арвидас... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T16:19
2021-12-19T16:19
литва
грузия
сергей рябков
нато
обсе
минобороны литвы
арвидас анушаускас
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Требования России направлены на раскол НАТО, их нельзя принять из соображений государственной безопасности, заявил журналистам глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас на встрече в литовском городе Рукла с немецкой коллегой Кристине Ламбрехт.Анушаускас также отметил, что в ходе встречи министры обороны Литвы и Германии договорились о недопустимости раздела Европы на сферы влияния.Новый министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в ходе своего первого официального зарубежного визита также выразила несогласие с требованиями Москвы.МИД РФ в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
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литва, грузия, сергей рябков, нато, обсе, минобороны литвы, арвидас анушаускас, россия, кристина ламбрехт
16:19 19.12.2021
 
Требования России направлены на раскол НАТО, заявили в Литве

Минобороны Литвы: требования России направлены на раскол НАТО, их нельзя принять

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Vadim Ghirda
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Требования России направлены на раскол НАТО, их нельзя принять из соображений государственной безопасности, заявил журналистам глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас на встрече в литовском городе Рукла с немецкой коллегой Кристине Ламбрехт.

"Требования России – это раскол НАТО, ослабление вооружения восточной Европы и уменьшение или ограничение присутствия США в Европе... Эти требования нельзя принять, если мы думаем о безопасности своих стран", - сказал он в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на сайте LRT (Литовское радио и телевидение).

Анушаускас также отметил, что в ходе встречи министры обороны Литвы и Германии договорились о недопустимости раздела Европы на сферы влияния.
"Мы договорились, что не можем позволить России проводить новые "красные линии", нельзя делить зоны, сфера влияния Европы, нельзя запрещать странам выбирать их ориентацию безопасности", - сказал он.
Новый министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в ходе своего первого официального зарубежного визита также выразила несогласие с требованиями Москвы.
"Мы должны ясно сказать России, что она не имеет никакого права указывать партнерам НАТО, как они должны поступать. Это совершенно не подлежащий дискуссии вопрос", - сказала она.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
12:05
Генсек НАТО выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния
МИД РФ в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Офицер службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 20:30
Мы их честно предупредили: перед НАТО проведена красная линия
 
ЛитваГрузияСергей РябковНАТООБСЕМинобороны ЛитвыАрвидас АнушаускасРоссияКристина Ламбрехт
 
 
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