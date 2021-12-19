https://ria.ru/20211219/nato-1764447890.html

Требования России направлены на раскол НАТО, заявили в Литве

Требования России направлены на раскол НАТО, заявили в Литве - РИА Новости, 19.12.2021

Требования России направлены на раскол НАТО, заявили в Литве

Требования России направлены на раскол НАТО, их нельзя принять из соображений государственной безопасности, заявил журналистам глава минобороны Литвы Арвидас... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T16:19

2021-12-19T16:19

2021-12-19T16:19

литва

грузия

сергей рябков

нато

обсе

минобороны литвы

арвидас анушаускас

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Требования России направлены на раскол НАТО, их нельзя принять из соображений государственной безопасности, заявил журналистам глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас на встрече в литовском городе Рукла с немецкой коллегой Кристине Ламбрехт.Анушаускас также отметил, что в ходе встречи министры обороны Литвы и Германии договорились о недопустимости раздела Европы на сферы влияния.Новый министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в ходе своего первого официального зарубежного визита также выразила несогласие с требованиями Москвы.МИД РФ в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Москва ранее заявила о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

https://ria.ru/20211219/nato-1764425743.html

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литва

грузия

россия

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литва, грузия, сергей рябков, нато, обсе, минобороны литвы, арвидас анушаускас, россия, кристина ламбрехт