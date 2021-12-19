Требования России направлены на раскол НАТО, заявили в Литве
Минобороны Литвы: требования России направлены на раскол НАТО, их нельзя принять
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Требования России направлены на раскол НАТО, их нельзя принять из соображений государственной безопасности, заявил журналистам глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас на встрече в литовском городе Рукла с немецкой коллегой Кристине Ламбрехт.
"Требования России – это раскол НАТО, ослабление вооружения восточной Европы и уменьшение или ограничение присутствия США в Европе... Эти требования нельзя принять, если мы думаем о безопасности своих стран", - сказал он в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на сайте LRT (Литовское радио и телевидение).
"Мы договорились, что не можем позволить России проводить новые "красные линии", нельзя делить зоны, сфера влияния Европы, нельзя запрещать странам выбирать их ориентацию безопасности", - сказал он.
Новый министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в ходе своего первого официального зарубежного визита также выразила несогласие с требованиями Москвы.
"Мы должны ясно сказать России, что она не имеет никакого права указывать партнерам НАТО, как они должны поступать. Это совершенно не подлежащий дискуссии вопрос", - сказала она.
МИД РФ в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
17 декабря, 20:30Мы их честно предупредили: перед НАТО проведена красная линия