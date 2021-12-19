https://ria.ru/20211219/moskva-1764432025.html

Синоптик предрек москвичам настоящие русские морозы

Синоптик предрек москвичам настоящие русские морозы - РИА Новости, 19.12.2021

Синоптик предрек москвичам настоящие русские морозы

"Полярное вторжение" принесет в Москву 20-градусные морозы, но к концу недели температура вернется в свою климатическую норму до минус 8 градусов ночью и минус... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T13:36

2021-12-19T13:36

2021-12-19T14:06

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

поволжье

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Полярное вторжение" принесет в Москву 20-градусные морозы, но к концу недели температура вернется в свою климатическую норму до минус 8 градусов ночью и минус 1-6 днем, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Он отметил, что в предстоящую неделю Центральную Россию ждут русские морозы."Североатлантический циклон по имени "Нео", смещаясь центром в Поволжье, уже в понедельник развернется своей тыловой частью, куда, в сопровождении скоротечных зарядов снега, начнут прорываться первые порции более студеного воздуха",- сообщил Тишковец. Так, например, в столичном регионе в предстоящую ночь воздух остынет до минус 4-9, а днем уже будет не выше минус 7-12, вечером минус 10-15."Во вторник, 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, самый короткий день в году, похолодание продолжится: под утро будет минус 15-20, в дневные часы всего минус 12-17",- сообщил Тишковец.По его словам, самым холодным днем недели станет среда, в ночь на 22 декабря столбики термометров опустятся до отметки минус 22, а днем ожидается минус 14-17 градусов."Полночь года" - в народе так называют самую длинную ночь, станет самой морозной в текущем сезоне. В ночь на среду в Москве столбики термометров опустятся до минус 17- 22, после полудня минус 14-19, что на 10-12 градусов ниже среднесуточной нормы и является аномальным холодом", - отметил Тишковец.При этом, он добавил, что несмотря на то, что для этого дня это не рекорд, так как в 1919 году в этот день столбики термометров опустились до минус 36,3 градуса, то ожидаемые дневные показания термометров все равно можно назвать выдающимися."В век глобального потепления такого студеного дня еще ни разу не было, а в прошлом столетии последний раз подобные морозы в этот день наблюдались 43, 52 и 54 года назад: в 1978 году - минус 19,1, в 1967 году - минус 18, а в 1969 - минус 18,5", - сказал собеседник агентства, отметив, что дневная норма декабря в столичном регионе составляет минус 3,5 градуса."С четверга, когда под влиянием гребня антициклона, немного распогодится, воздушные потоки развернутся с северных на западные, в результате чего стужа начнет медленно отступать: под утро минус 16-21, днем с повышением до минус 11-16. В пятницу скажется влияние теплого атмосферного фронта, из-за чего небо нахмурится, и в светлое время суток снег небольшой интенсивности возобновится. Ночью минус 14-19, днем минус 8-13", - сообщил Тишковец.Он также добавил, что в субботу, в теплом секторе циклона, снегопады заметно усилятся, температурный фон, наконец-то, вернется в свое климатическое русло: под утро уже не ниже минус 8-13, днем минус 3-8. В воскресенье тоже будет довольно снежно, ночью потеплеет до минус 3-8, днем до минус 1-6 градусов."Отмечу, что грядущее похолодание не тянет на "ультраполярное", поскольку предполагает воздействие антициклона (чего не прогнозируется) с мощным радиационным выхолаживанием и вторжение арктических воздушных масс по ультраполярной оси, то есть с северо-востока. В данном случае усиление морозов корректнее назвать полярным вторжением холодных воздушных масс в тылу циклона, облачные поля которого будут препятствовать чрезмерному вымораживанию приземного воздуха. Таким образом, грядущее испытание зимой не будет чрезвычайно суровым и продолжительным",- пояснил синоптик.

https://ria.ru/20211219/moskva-1764416030.html

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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, поволжье