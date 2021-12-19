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Синоптик предрек москвичам настоящие русские морозы
Синоптик предрек москвичам настоящие русские морозы - РИА Новости, 19.12.2021
Синоптик предрек москвичам настоящие русские морозы
"Полярное вторжение" принесет в Москву 20-градусные морозы, но к концу недели температура вернется в свою климатическую норму до минус 8 градусов ночью и минус... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T13:36
2021-12-19T14:06
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
поволжье
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Полярное вторжение" принесет в Москву 20-градусные морозы, но к концу недели температура вернется в свою климатическую норму до минус 8 градусов ночью и минус 1-6 днем, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Он отметил, что в предстоящую неделю Центральную Россию ждут русские морозы."Североатлантический циклон по имени "Нео", смещаясь центром в Поволжье, уже в понедельник развернется своей тыловой частью, куда, в сопровождении скоротечных зарядов снега, начнут прорываться первые порции более студеного воздуха",- сообщил Тишковец. Так, например, в столичном регионе в предстоящую ночь воздух остынет до минус 4-9, а днем уже будет не выше минус 7-12, вечером минус 10-15."Во вторник, 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, самый короткий день в году, похолодание продолжится: под утро будет минус 15-20, в дневные часы всего минус 12-17",- сообщил Тишковец.По его словам, самым холодным днем недели станет среда, в ночь на 22 декабря столбики термометров опустятся до отметки минус 22, а днем ожидается минус 14-17 градусов."Полночь года" - в народе так называют самую длинную ночь, станет самой морозной в текущем сезоне. В ночь на среду в Москве столбики термометров опустятся до минус 17- 22, после полудня минус 14-19, что на 10-12 градусов ниже среднесуточной нормы и является аномальным холодом", - отметил Тишковец.При этом, он добавил, что несмотря на то, что для этого дня это не рекорд, так как в 1919 году в этот день столбики термометров опустились до минус 36,3 градуса, то ожидаемые дневные показания термометров все равно можно назвать выдающимися."В век глобального потепления такого студеного дня еще ни разу не было, а в прошлом столетии последний раз подобные морозы в этот день наблюдались 43, 52 и 54 года назад: в 1978 году - минус 19,1, в 1967 году - минус 18, а в 1969 - минус 18,5", - сказал собеседник агентства, отметив, что дневная норма декабря в столичном регионе составляет минус 3,5 градуса."С четверга, когда под влиянием гребня антициклона, немного распогодится, воздушные потоки развернутся с северных на западные, в результате чего стужа начнет медленно отступать: под утро минус 16-21, днем с повышением до минус 11-16. В пятницу скажется влияние теплого атмосферного фронта, из-за чего небо нахмурится, и в светлое время суток снег небольшой интенсивности возобновится. Ночью минус 14-19, днем минус 8-13", - сообщил Тишковец.Он также добавил, что в субботу, в теплом секторе циклона, снегопады заметно усилятся, температурный фон, наконец-то, вернется в свое климатическое русло: под утро уже не ниже минус 8-13, днем минус 3-8. В воскресенье тоже будет довольно снежно, ночью потеплеет до минус 3-8, днем до минус 1-6 градусов."Отмечу, что грядущее похолодание не тянет на "ультраполярное", поскольку предполагает воздействие антициклона (чего не прогнозируется) с мощным радиационным выхолаживанием и вторжение арктических воздушных масс по ультраполярной оси, то есть с северо-востока. В данном случае усиление морозов корректнее назвать полярным вторжением холодных воздушных масс в тылу циклона, облачные поля которого будут препятствовать чрезмерному вымораживанию приземного воздуха. Таким образом, грядущее испытание зимой не будет чрезвычайно суровым и продолжительным",- пояснил синоптик.
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, поволжье
13:36 19.12.2021 (обновлено: 14:06 19.12.2021)
 
Синоптик предрек москвичам настоящие русские морозы

Синоптик Тишковец: самым морозным днем на неделе в Москве станет 22 декабря

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБольшой Москворецкий мост в Москве
Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Полярное вторжение" принесет в Москву 20-градусные морозы, но к концу недели температура вернется в свою климатическую норму до минус 8 градусов ночью и минус 1-6 днем, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
Он отметил, что в предстоящую неделю Центральную Россию ждут русские морозы.
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"Североатлантический циклон по имени "Нео", смещаясь центром в Поволжье, уже в понедельник развернется своей тыловой частью, куда, в сопровождении скоротечных зарядов снега, начнут прорываться первые порции более студеного воздуха",- сообщил Тишковец. Так, например, в столичном регионе в предстоящую ночь воздух остынет до минус 4-9, а днем уже будет не выше минус 7-12, вечером минус 10-15.
"Во вторник, 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, самый короткий день в году, похолодание продолжится: под утро будет минус 15-20, в дневные часы всего минус 12-17",- сообщил Тишковец.
По его словам, самым холодным днем недели станет среда, в ночь на 22 декабря столбики термометров опустятся до отметки минус 22, а днем ожидается минус 14-17 градусов.
"Полночь года" - в народе так называют самую длинную ночь, станет самой морозной в текущем сезоне. В ночь на среду в Москве столбики термометров опустятся до минус 17- 22, после полудня минус 14-19, что на 10-12 градусов ниже среднесуточной нормы и является аномальным холодом", - отметил Тишковец.
При этом, он добавил, что несмотря на то, что для этого дня это не рекорд, так как в 1919 году в этот день столбики термометров опустились до минус 36,3 градуса, то ожидаемые дневные показания термометров все равно можно назвать выдающимися.
"В век глобального потепления такого студеного дня еще ни разу не было, а в прошлом столетии последний раз подобные морозы в этот день наблюдались 43, 52 и 54 года назад: в 1978 году - минус 19,1, в 1967 году - минус 18, а в 1969 - минус 18,5", - сказал собеседник агентства, отметив, что дневная норма декабря в столичном регионе составляет минус 3,5 градуса.
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"С четверга, когда под влиянием гребня антициклона, немного распогодится, воздушные потоки развернутся с северных на западные, в результате чего стужа начнет медленно отступать: под утро минус 16-21, днем с повышением до минус 11-16. В пятницу скажется влияние теплого атмосферного фронта, из-за чего небо нахмурится, и в светлое время суток снег небольшой интенсивности возобновится. Ночью минус 14-19, днем минус 8-13", - сообщил Тишковец.
Он также добавил, что в субботу, в теплом секторе циклона, снегопады заметно усилятся, температурный фон, наконец-то, вернется в свое климатическое русло: под утро уже не ниже минус 8-13, днем минус 3-8. В воскресенье тоже будет довольно снежно, ночью потеплеет до минус 3-8, днем до минус 1-6 градусов.
"Отмечу, что грядущее похолодание не тянет на "ультраполярное", поскольку предполагает воздействие антициклона (чего не прогнозируется) с мощным радиационным выхолаживанием и вторжение арктических воздушных масс по ультраполярной оси, то есть с северо-востока. В данном случае усиление морозов корректнее назвать полярным вторжением холодных воздушных масс в тылу циклона, облачные поля которого будут препятствовать чрезмерному вымораживанию приземного воздуха. Таким образом, грядущее испытание зимой не будет чрезвычайно суровым и продолжительным",- пояснил синоптик.
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Евгений ТишковецПоволжье
 
 
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