https://ria.ru/20211219/moskva-1764423898.html
Синоптики пообещали москвичам 30-сантиметровые сугробы
Синоптики пообещали москвичам 30-сантиметровые сугробы - РИА Новости, 19.12.2021
Синоптики пообещали москвичам 30-сантиметровые сугробы
За предстоящую неделю в Москве выпадет 7-12 миллиметров осадков, высота сугробов к следующему воскресенью достигнет 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T11:32
2021-12-19T11:32
2021-12-19T11:32
общество
павловский посад
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. За предстоящую неделю в Москве выпадет 7-12 миллиметров осадков, высота сугробов к следующему воскресенью достигнет 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Он отметил, что за минувшую ночь в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, выпало 5 миллиметров осадков (8% месячной нормы), благодаря чему сугробы выросли с 17 до 23 сантиметров при норме для этого времени года 15 сантиметров. При этом, на другой столичной метеостанции, Тушино, высота снежного покрова составляет 27 сантиметров. Самые большие сугробы в Подмосковье зафиксированы в Павловском Посаде и Черустях – соответственно 29 и 33 сантиметра."За предстоящую неделю в Москве в общей сложности выпадет от 7 до 12 миллиметров осадков, а высота сугробов достигнет к воскресенью 30 сантиметров, а в понедельник – до 32-37 сантиметров, что вдвое больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь", - сообщил Тишковец.Синоптик добавил, что норма высоты снежного покрова для 27 декабря составляет 17 сантиметров. А рекорд для этого дня - 52 сантиметра - был установлен в 1919 году.
https://ria.ru/20211219/moskva-1764416030.html
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общество, павловский посад, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", евгений тишковец
Синоптики пообещали москвичам 30-сантиметровые сугробы
Синоптик Тишковец: к следующим выходным высота сугробов в Москве достигнет 30 сантиметров