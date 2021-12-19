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https://ria.ru/20211219/migranty-1764474902.html
Польский солдат, бежавший в Белоруссию, рассказал, как убивал мигрантов
Польский солдат, бежавший в Белоруссию, рассказал, как убивал мигрантов - РИА Новости, 19.12.2021
Польский солдат, бежавший в Белоруссию, рассказал, как убивал мигрантов
Сбежавший в Белоруссию и попросивший у нее политического убежища польский военнослужащий Эмиль Чечко в интервью белорусскому госТВ сообщил, что участвовал в... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T22:54
2021-12-19T22:54
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
министерство обороны белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Сбежавший в Белоруссию и попросивший у нее политического убежища польский военнослужащий Эмиль Чечко в интервью белорусскому госТВ сообщил, что участвовал в убийствах польскими силовиками нелегальных мигрантов и стрелял в них.Госпогранкомитет Белоруссии в пятницу сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища у Минска. Отмечалось, что в четверг белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий вооруженных сил Польши Чечко Эмиль, 1996 года рождения. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Белоруссия". Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест."Они выставляли первую группу, убивали их, потому вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал – стрелял", - сказал Чечко телеканалу "Беларусь 1", новый фрагмент интервью был продемонстрирован в воскресном эфире.Отвечая на вопрос журналистки, помнит ли он, как впервые убил человека, Чечко сказал, что это произошло в конце мая. "Лица этих людей помнятся всегда, только первых… тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку", - сказал он.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
https://ria.ru/20211219/migranty-1764469053.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
22:54 19.12.2021
 
Польский солдат, бежавший в Белоруссию, рассказал, как убивал мигрантов

Сбежавший в Белоруссию польский солдат заявил, что участвовал в убийствах мигрантов

© SputnikЭмиль Чечко
Эмиль Чечко - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Сбежавший в Белоруссию и попросивший у нее политического убежища польский военнослужащий Эмиль Чечко в интервью белорусскому госТВ сообщил, что участвовал в убийствах польскими силовиками нелегальных мигрантов и стрелял в них.
Госпогранкомитет Белоруссии в пятницу сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища у Минска. Отмечалось, что в четверг белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий вооруженных сил Польши Чечко Эмиль, 1996 года рождения. Пограничники указывали, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Белоруссия". Чечко в интервью белорусскому телевидению обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.
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"Они выставляли первую группу, убивали их, потому вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал – стрелял", - сказал Чечко телеканалу "Беларусь 1", новый фрагмент интервью был продемонстрирован в воскресном эфире.
Отвечая на вопрос журналистки, помнит ли он, как впервые убил человека, Чечко сказал, что это произошло в конце мая. "Лица этих людей помнятся всегда, только первых… тех, кого сказали убить. А потом уже человек не смотрит на лицо, только целится в грудную клетку", - сказал он.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.
Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.
 
В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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