https://ria.ru/20211219/marin-1764475945.html

Умер участник квартета Il Divo Карлос Марин

Умер участник квартета Il Divo Карлос Марин - РИА Новости, 19.12.2021

Умер участник квартета Il Divo Карлос Марин

Один из вокалистов интернационального квартета поп-исполнителей Il Divo Карлос Марин скончался в возрасте 53 лет, следует из заявления музыкального коллектива. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T23:29

2021-12-19T23:29

2021-12-19T23:29

шоубиз

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испания

германия

queen

il divo

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Один из вокалистов интернационального квартета поп-исполнителей Il Divo Карлос Марин скончался в возрасте 53 лет, следует из заявления музыкального коллектива.Как отмечает издание Sun, певец заболел COVID-19 7 декабря, после чего его поместили в искусственную кому. Он скончался в больнице в британском городе Манчестер.Карлос Марин родился в 1968 году в ФРГ, но вырос в Испании. Свою карьеру певца он начал рано - в возрасте восьми лет. В состав коллектива он вошел в 2003 году.Il Divo – квартет теноров Карлоса Марина, Урса Бюлера, Себастьяна Изамбара и Дэвида Миллера. Коллектив известен и уважаем по всему миру. Западные музыкальные критики уже окрестили его "группой Queen без гитар".

https://ria.ru/20211219/malyukov-1764456239.html

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манчестер, испания, германия, queen, il divo, коронавирус covid-19