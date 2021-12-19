Биография Андрея Малюкова
Российский режиссер Андрей Игоревич Малюков родился 6 января 1948 года в Новосибирске. С ранних лет Малюков увлекался театром, он играл на сцене народной театральной студии "Юность" в Новосибирске. С 13 лет (с 1961 по 1966 год) работал актером и режиссером в Народном театре-студии "Юность" в Новосибирске.
В 1971 году окончил ВГИК, режиссерский факультет, мастерская Ефима Дзигана. Завершив обучение во ВГИКе, Малюков стал работать ассистентом режиссера на съемках фильма "Освобождение" (1972), а также был вторым режиссером в кинокартине "Соло для слона с оркестром" (1975).
В 1978 году выходит дебютная полнометражная картина Андрея Игоревича "В зоне особого внимания". Фильм был отмечен Серебряной медалью имени Александра Довженко и Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых.
В 1979 году Малюков поставил драму по собственному сценарию "Безответная любовь", а в 1981 году снял первый советский фильм-катастрофу "34-й скорый".
Малюков выступил режиссером таких известных картин, как "Верными останемся" (1988), "Делай - раз!" (1990), "Любовь на острове смерти" (1991), "Бабочки" (1991), "Маленькие человечки Большевистского переулка, или Хочу пива" (1993), "Я - русский солдат" (1995), "Империя под ударом" (2000), "Спецназ" (2002), "Диверсант" (2004), "Грозовые ворота" (2006), "Побег" (2010), "Мосгаз" (2012), "Григорий Р." (2014), "Остаться в живых" (2018).
Картина "Я - русский солдат" была удостоена Большого специального приза на кинофестивале "Золотой витязь" (Минск, Белоруссия). В 2006 году за картину "Грозовые ворота" Малюков получил ТЭФИ в номинации "Лучшая картина".
Андрей Игоревич Малюков являлся президентом "Студии "Ренессанс". Малюков - Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист.
19 декабря стало известно, что режиссер Андрей Малюков умер на 74-м году жизни.
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