Тихо, мелкий! Спор о России превратил американский сенат в детский сад

16:21 19.12.2021 (обновлено: 17:48 19.12.2021)
"Тише, мальчик": в США сенаторы разругались из-за "Северного потока — 2"
Американский сенатор Круз поспорил с коллегой Сволвеллом и назвал его мальчиком
© AP Photo / Justin HayworthСенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз
© AP Photo / Justin Hayworth
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Американские сенаторы сцепились в твиттере из-за голосования по вопросу санкций против газопровода "Северный поток — 2".
"Это. Не. Демократия", — возмутился в своем аккаунте конгрессмен Эрик Сволвелл в ответ на намерение республиканца Теда Круза затормозить утверждение номинаций президента Джо Байдена на посты в Госдепе.
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Ранее Круз представил проект, который предусматривает введение экономических ограничений из-за строительства трубопровода. Голосование по документу, по информации СМИ, пройдет до 14 января.
"Тед Круз в меньшинстве. <…> Какого черта у нас существует такая система, в рамках которой один человек может затормозить все дипломатические процессы?" — продолжил Сволвелл.
В ответ Круз перешел на неформальный тон.
"Тише, мальчик. Взрослые дяди работают", — написал он.
К спору присоединились другие американские общественные и политические деятели. В частности, Круза обвинили в саботировании интересов США. Некоторые официальные лица предпочли лаконично заявить, что у республиканца "нет друзей".
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"Северный поток — 2" полностью достроили в сентябре 2021 года. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Общая мощность двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год.
Оператор Nord Sream 2 AG должен пройти сертификацию, но регулятор ФРГ, Федеральное сетевое агентство, приостановило процедуру до тех пор, пока компания не создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком газопровода.
США и Украина считают, что Москва использует "Северный поток — 2" в качестве энергетического оружия.
"Газпром" не раз заявлял, что всегда рассматривал трубопровод как к экономический проект.