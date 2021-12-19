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Тихо, мелкий! Спор о России превратил американский сенат в детский сад

"Тише, мальчик": в США сенаторы разругались из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 19.12.2021

Тихо, мелкий! Спор о России превратил американский сенат в детский сад

Американские сенаторы сцепились в твиттере из-за голосования по вопросу санкций против газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T16:21

2021-12-19T16:21

2021-12-19T17:48

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северный поток — 2

тед круз (сенатор от штата техас)

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Американские сенаторы сцепились в твиттере из-за голосования по вопросу санкций против газопровода "Северный поток — 2"."Это. Не. Демократия", — возмутился в своем аккаунте конгрессмен Эрик Сволвелл в ответ на намерение республиканца Теда Круза затормозить утверждение номинаций президента Джо Байдена на посты в Госдепе.Ранее Круз представил проект, который предусматривает введение экономических ограничений из-за строительства трубопровода. Голосование по документу, по информации СМИ, пройдет до 14 января."Тед Круз в меньшинстве. <…> Какого черта у нас существует такая система, в рамках которой один человек может затормозить все дипломатические процессы?" — продолжил Сволвелл.В ответ Круз перешел на неформальный тон.К спору присоединились другие американские общественные и политические деятели. В частности, Круза обвинили в саботировании интересов США. Некоторые официальные лица предпочли лаконично заявить, что у республиканца "нет друзей"."Северный поток — 2" полностью достроили в сентябре 2021 года. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Общая мощность двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год.Оператор Nord Sream 2 AG должен пройти сертификацию, но регулятор ФРГ, Федеральное сетевое агентство, приостановило процедуру до тех пор, пока компания не создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком газопровода.США и Украина считают, что Москва использует "Северный поток — 2" в качестве энергетического оружия. "Газпром" не раз заявлял, что всегда рассматривал трубопровод как к экономический проект.

https://ria.ru/20211217/berbok-1764326703.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-12-19T16:21 true PT1M46S

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в мире, соцсети, сша, германия, джо байден, конгресс сша, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас), санкции, россия