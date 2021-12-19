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Хуснуллин назвал причину роста стоимости строительства трассы М-12
Хуснуллин назвал причину роста стоимости строительства трассы М-12 - РИА Новости, 19.12.2021
Хуснуллин назвал причину роста стоимости строительства трассы М-12
Стоимость строительства трассы М-12 Москва - Казань выросла уже на 20 миллиардов рублей из-за роста цен на песок, в причинах роста цен должны разбираться... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T15:06
2021-12-19T15:06
2021-12-19T15:06
экономика
казань
москва
марат хуснуллин
россия
трасса м-12
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Стоимость строительства трассы М-12 Москва - Казань выросла уже на 20 миллиардов рублей из-за роста цен на песок, в причинах роста цен должны разбираться компетентные органы, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер добавил, что не может понять, почему песок подорожал уже в два раза, хотя в нем нет импортной составляющей."Я считаю, что здесь надо разбираться компетентным органам, и мы будем разбираться", - уточнил он.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что трасса М-12 будет построена в срок в полном объеме, несмотря на удорожание стройки.Автотрасса М-12 протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа с разрешенной скоростью 130 километров в час. Общая стоимость проекта – 623 миллиарда рублей, завершение строительства основной части трассы запланировано на конец 2023 года.
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экономика, казань, москва, марат хуснуллин, россия, трасса м-12
Хуснуллин назвал причину роста стоимости строительства трассы М-12
Вице-премьер Хуснуллин: строительство М-12 подорожало из-за двукратного роста цен на песок
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости.
Стоимость строительства трассы М-12 Москва
- Казань
выросла уже на 20 миллиардов рублей из-за роста цен на песок, в причинах роста цен должны разбираться компетентные органы, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
.
"Рост песка по трассе строительства М-12 приводит к 20 миллиардам удорожания. Это же колоссальные деньги", - заявил Хуснуллин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1
".
Вице-премьер добавил, что не может понять, почему песок подорожал уже в два раза, хотя в нем нет импортной составляющей.
"Я считаю, что здесь надо разбираться компетентным органам, и мы будем разбираться", - уточнил он.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что трасса М-12 будет построена в срок в полном объеме, несмотря на удорожание стройки.
Автотрасса М-12 протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа с разрешенной скоростью 130 километров в час. Общая стоимость проекта – 623 миллиарда рублей, завершение строительства основной части трассы запланировано на конец 2023 года.