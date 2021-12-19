https://ria.ru/20211219/m12-1764440940.html

Хуснуллин назвал причину роста стоимости строительства трассы М-12

Хуснуллин назвал причину роста стоимости строительства трассы М-12 - РИА Новости, 19.12.2021

Хуснуллин назвал причину роста стоимости строительства трассы М-12

Стоимость строительства трассы М-12 Москва - Казань выросла уже на 20 миллиардов рублей из-за роста цен на песок, в причинах роста цен должны разбираться... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:06

2021-12-19T15:06

2021-12-19T15:06

экономика

казань

москва

марат хуснуллин

россия

трасса м-12

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747232674_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_ba5eddde0fcea0f68194ab31683f7091.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Стоимость строительства трассы М-12 Москва - Казань выросла уже на 20 миллиардов рублей из-за роста цен на песок, в причинах роста цен должны разбираться компетентные органы, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Вице-премьер добавил, что не может понять, почему песок подорожал уже в два раза, хотя в нем нет импортной составляющей."Я считаю, что здесь надо разбираться компетентным органам, и мы будем разбираться", - уточнил он.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что трасса М-12 будет построена в срок в полном объеме, несмотря на удорожание стройки.Автотрасса М-12 протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа с разрешенной скоростью 130 километров в час. Общая стоимость проекта – 623 миллиарда рублей, завершение строительства основной части трассы запланировано на конец 2023 года.

https://realty.ria.ru/20211202/trassa-1761794202.html

казань

москва

россия

трасса м-12

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, казань, москва, марат хуснуллин, россия, трасса м-12