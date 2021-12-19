https://ria.ru/20211219/lukashenko-1764430002.html

Лукашенко поручил принять жесткие меры к оператору А1 из-за утечки данных

Лукашенко поручил принять жесткие меры к оператору А1 из-за утечки данных - РИА Новости, 19.12.2021

Лукашенко поручил принять жесткие меры к оператору А1 из-за утечки данных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оценить действия компании А1 и принять самые жесткие меры, сообщил газете "СБ. Беларусь сегодня" заместитель... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T13:18

2021-12-19T13:18

2021-12-19T16:54

александр лукашенко

в мире

технологии

белоруссия

а1

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МИНСК, 19 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оценить действия компании А1 и принять самые жесткие меры, сообщил газете "СБ. Беларусь сегодня" заместитель главы администрации президента Игорь Луцкий.Ранее СМИ сообщили, что пресс-секретарь одного из трех мобильных операторов Белоруссии, компании А1, Николай Бределев задержан за передачу Тelegram-каналам, признанным в республике экстремистскими, данных абонентов, которые использовались для травли сторонников власти."Телекоммуникационный и контент-провайдер А1, работающий на территории Беларуси, в некотором смысле сливал не тот контент и не туда. Это нарушает любые моральные, этические и юридические нормы и правила. В этой связи президентом Республики Беларусь дано поручение провести оценку действий компании", — сообщил Луцкий.По его словам, по поручению Лукашенко будут приняты самые жесткие меры. Необходимо разобраться, что происходит в компании, и впредь не допускать подобных проступков, добавил он."Это не будет позволено ни одной компании. Как зарубежной, так и любой белорусской. Нельзя таким образом работать на территории нашей страны. А1 — международная компания, и, что бы там ни говорили, что они работают по правилам, в компании все перечеркнуто наглым образом", — сказал Луцкий.А1 — провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Белоруссии. Коммерческую деятельность компания начала в 1999 году, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 года входит в состав международной группы A1 Telekom Austria Group, являющейся европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil. Согласно сайтам оператора, абонентами мобильной связи A1 в Белоруссии являются более 4,9 миллиона человек, свыше 1,1 миллиона домохозяйств имеют возможность доступа к сети фиксированной связи по технологиям GPON и Ethernet в областных городах и крупнейших районных центрах. Кроме того, A1 предоставляет услуги цифрового телевидения IPTV, а также услуги хранения данных и облачные сервисы на базе собственного дата-центра.

https://radiosputnik.ria.ru/20211216/lukashenko-1764074133.html

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александр лукашенко, в мире, технологии, белоруссия, а1