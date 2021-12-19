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"Митбол по-киевски". Украинский депутат переименовал "святое"

Депутат Рады переименовал котлету по-киевски - РИА Новости, 19.12.2021

"Митбол по-киевски". Украинский депутат переименовал "святое"

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Николай Тищенко необычным образом перевел на украинский язык слово "котлета". РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T14:17

2021-12-19T14:17

2021-12-19T16:44

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Николай Тищенко необычным образом перевел на украинский язык слово "котлета".Отвечая на вопрос журналиста телеканала "НАШ" о любимых праздничных блюдах, политик признался, что предпочитает "митболы по-киевски".Репортер отметила, что речь идет о простой котлете, но парламентарий с ней не согласился."На украинском языке это "митбол", мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодежь, а молодежь всегда на передовой и всегда диктует новые тренды", — пояснил он.Ранее на сайте Киевского городского совета появилась петиция с требованием изменить пол монумента "Родина-мать", так как первоначальный замысел и советская эстетика сооружения якобы не отвечают современным политическим и идеологическим общественным нормам.

https://ria.ru/20211218/borsch-1764219367.html

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в мире, украина, верховная рада украины