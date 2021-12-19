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Мурашко рассказал об особенностях течения COVID-19 у детей

Мурашко рассказал об особенностях течения COVID-19 у детей - РИА Новости, 19.12.2021

Мурашко рассказал об особенностях течения COVID-19 у детей

Дети болеют коронавирусом чуть легче, но тяжелые формы болезни все же встречаются, в настоящее время идет подготовка к проведению исследования вакцины среди... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:03

2021-12-19T15:03

2021-12-19T15:03

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости. Дети болеют коронавирусом чуть легче, но тяжелые формы болезни все же встречаются, в настоящее время идет подготовка к проведению исследования вакцины среди детей младше 12 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сейчас мы готовимся к проведению исследований в возрасте от 5 до 12 лет, мы видим, что дети болеют чуть легче, но, тем не менее, тяжелые формы встречаются", - сказал Мурашко в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.

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2021

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