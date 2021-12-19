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В России за сутки умерло 1023 пациента с COVID-19

В России за сутки умерло 1023 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021

В России за сутки умерло 1023 пациента с COVID-19

В России за сутки подтверждены 1023 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 297 203, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T11:05

2021-12-19T11:05

2021-12-19T13:35

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В России за сутки подтверждены 1023 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 297 203, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве скончался 81 человек, в Санкт-Петербурге — 67, в Подмосковье — 55.Это минимальный показатель с 19 октября. Тогда умерли 1015 человек: в Москве 73 пациента с COVID-19, Санкт-Петербурге — 68, Краснодарском крае — 40.Всего с начала пандемии SARS-CoV-2 заразились более 10,2 миллиона человек, вылечились 8,9 миллиона.По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 271,9 миллиона, умерли 5,3 миллиона.Вакцина остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.

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