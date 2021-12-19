https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764422205.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве - РИА Новости, 19.12.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 3 013, 1 955 и 1 825, сообщили в оперативном РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T11:05

2021-12-19T11:05

2021-12-19T11:05

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 3 013, 1 955 и 1 825, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией."Распределение по субъектам: Москва - 3 013, Санкт-Петербург - 1 955, Московская область - 1 825", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за тот же период зафиксировано в Калмыкии и Туве - по 18, а также в Ненецком автономном округе - восемь заражений.

https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764421867.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19