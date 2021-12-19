https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764421867.html

В России выявили 27 967 новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 27 967 новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 19.12.2021

В России выявили 27 967 новых случаев COVID-19 за сутки

В России за 24 часа зарегистрировали 27 967 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T11:02

2021-12-19T11:02

2021-12-19T11:31

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В России за 24 часа зарегистрировали 27 967 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 27 967 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2250 (8,1%) без клинических проявлений", — сказали там. Наибольшее число заболевших COVID-19 зафиксировали по-прежнему в Москве (3013), Санкт-Петербурге (1955) и Московской области (1825). Меньше всего инфицированных — в Ненецком автономном округе (восемь), Еврейской автономной области (34) и Магаданской области (30). На Чукотке не обнаружили ни одного случая. Умерли за сутки 1023 человека, смертность снижается с 14 декабря, выздоровели 32 655.Всего с начала пандемии SARS-CoV-2 заразились более 10,2 миллиона человек, скончались свыше 297,2 тысячи, вылечились 8,9 миллиона. По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 271,9 миллиона, умерли 5,3 миллиона. Вакцина остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.

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