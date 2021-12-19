Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211219/kholod-1764449463.html
В Африку пришла болезнь из России
Иммунолог предупредила о росте числа случаев необычного заболевания - РИА Новости, 19.12.2021
В Африку пришла болезнь из России
В мире растет число людей с повышенной чувствительностью к холоду, сообщила специалист городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 в Москве Наталья... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T16:36
2021-12-19T20:06
африка
здоровье - общество
россия
наталья мальцева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761782167_0:170:1507:1018_1920x0_80_0_0_0de61fb313dcbea5495f97a86171a3bb.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В мире растет число людей с повышенной чувствительностью к холоду, сообщила специалист городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 в Москве Наталья Мальцева в эфире радиостанции "Говорит Москва"."Рост заболеваемости (аллергией. — Прим. ред.) зафиксирован, причем во всем мире, не только в нашей северной стране. Люди в Африке тоже болеют холодовой крапивницей с учетом своих демографических особенностей", — рассказала она.Медик упомянула о проведенном в 17 государствах исследовании, во время которого регистрировались пациенты с соответствующими симптомами из тропических стран.В случае аллергии на холод человек имеет дело с реакцией организма на низкую температуру или холодный предмет, с которым он контактировал. Ее уникальность заключается в том, что она может возникнуть не только зимой, но и летом.Самым частым симптомом, как правило, считается крапивница. Она проявляется на коже высыпаниями (волдырями).При более тяжелом течении могут появляться признаки так называемого ангиоотека. В этом случае может быть как локальный отек (например, губ или глаз), так и системные, угрожающие жизни, включая органы дыхания.Реже всего наблюдаются дерматит (в основном контактный) и насморк.
https://ria.ru/20211006/allergiya-1753240390.html
https://ria.ru/20210523/allergiya-1733495804.html
африка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761782167_0:0:1373:1029_1920x0_80_0_0_28d832dc30ba52a541fe8b66ad817620.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
африка, здоровье - общество, россия, наталья мальцева
16:36 19.12.2021 (обновлено: 20:06 19.12.2021)
 
Иммунолог предупредила о росте числа случаев необычного заболевания

Врач Мальцева сообщила о росте числа случаев аллергии на холод в мире

© РИА Новости / Виктор Сатановский / Перейти в фотобанкПрохожие во время сильной метели на Комсомольской площади в Магадане
Прохожие во время сильной метели на Комсомольской площади в Магадане - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Виктор Сатановский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В мире растет число людей с повышенной чувствительностью к холоду, сообщила специалист городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 в Москве Наталья Мальцева в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Рост заболеваемости (аллергией. — Прим. ред.) зафиксирован, причем во всем мире, не только в нашей северной стране. Люди в Африке тоже болеют холодовой крапивницей с учетом своих демографических особенностей", — рассказала она.
Медик упомянула о проведенном в 17 государствах исследовании, во время которого регистрировались пациенты с соответствующими симптомами из тропических стран.
В случае аллергии на холод человек имеет дело с реакцией организма на низкую температуру или холодный предмет, с которым он контактировал. Ее уникальность заключается в том, что она может возникнуть не только зимой, но и летом.
Цветы, коты и немного арахиса: интервью с главным аллергологом Москвы - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 07:00Наука
Подтверждена связь между аллергией и психическими расстройствами
Самым частым симптомом, как правило, считается крапивница. Она проявляется на коже высыпаниями (волдырями).
При более тяжелом течении могут появляться признаки так называемого ангиоотека. В этом случае может быть как локальный отек (например, губ или глаз), так и системные, угрожающие жизни, включая органы дыхания.
Реже всего наблюдаются дерматит (в основном контактный) и насморк.
Мальчик угощает собаку мороженым - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 01:39
Названы причины появления аллергии у детей
 
АфрикаЗдоровье - ОбществоРоссияНаталья Мальцева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Боррель: Россия использует "Северный поток — 2" для давления на ЕС
01:35Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС
01:29Постпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу России
01:11Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России
01:11Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимой
01:07Путин рассказал, что угрожает единству России
01:05Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году
00:44В Москве продлили QR-коды переболевших COVID-19
00:38Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в Европе
00:25Названы регионы-лидеры по доступности бензина
00:18Hyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилей
00:00В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"
00:00Мастер-план "Большого Владивостока" хотят представить на ВЭФ в 2022 году
23:58В Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата
23:52Японские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на Землю
23:48Минобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной цели
23:40Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169
23:33Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийство
23:29Умер участник квартета Il Divo Карлос Марин
23:20Бастрыкину доложат об инциденте с младенцем, получившем ожоги в Петербурге
Лента новостейМолния
Боррель: Россия использует "Северный поток — 2" для давления на ЕСБоррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕСПостпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу РоссииПутин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности РоссииАвтоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимойПутин рассказал, что угрожает единству РоссииПутин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 годуВ Москве продлили QR-коды переболевших COVID-19Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в ЕвропеНазваны регионы-лидеры по доступности бензинаHyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилейВ Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"Мастер-план "Большого Владивостока" хотят представить на ВЭФ в 2022 годуВ Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдатаЯпонские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на ЗемлюМинобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной целиЧисло жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийствоУмер участник квартета Il Divo Карлос МаринБастрыкину доложат об инциденте с младенцем, получившем ожоги в Петербурге