https://ria.ru/20211219/kholod-1764449463.html
В Африку пришла болезнь из России
Иммунолог предупредила о росте числа случаев необычного заболевания - РИА Новости, 19.12.2021
В Африку пришла болезнь из России
В мире растет число людей с повышенной чувствительностью к холоду, сообщила специалист городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 в Москве Наталья... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T16:36
2021-12-19T16:36
2021-12-19T20:06
африка
здоровье - общество
россия
наталья мальцева
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В мире растет число людей с повышенной чувствительностью к холоду, сообщила специалист городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 в Москве Наталья Мальцева в эфире радиостанции "Говорит Москва"."Рост заболеваемости (аллергией. — Прим. ред.) зафиксирован, причем во всем мире, не только в нашей северной стране. Люди в Африке тоже болеют холодовой крапивницей с учетом своих демографических особенностей", — рассказала она.Медик упомянула о проведенном в 17 государствах исследовании, во время которого регистрировались пациенты с соответствующими симптомами из тропических стран.В случае аллергии на холод человек имеет дело с реакцией организма на низкую температуру или холодный предмет, с которым он контактировал. Ее уникальность заключается в том, что она может возникнуть не только зимой, но и летом.Самым частым симптомом, как правило, считается крапивница. Она проявляется на коже высыпаниями (волдырями).При более тяжелом течении могут появляться признаки так называемого ангиоотека. В этом случае может быть как локальный отек (например, губ или глаз), так и системные, угрожающие жизни, включая органы дыхания.Реже всего наблюдаются дерматит (в основном контактный) и насморк.
https://ria.ru/20211006/allergiya-1753240390.html
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африка, здоровье - общество, россия, наталья мальцева
16:36 19.12.2021 (обновлено: 20:06 19.12.2021)
Иммунолог предупредила о росте числа случаев необычного заболевания
Врач Мальцева сообщила о росте числа случаев аллергии на холод в мире
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
В мире растет число людей с повышенной чувствительностью к холоду, сообщила специалист городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 в Москве Наталья Мальцева
в эфире радиостанции "Говорит Москва
".
"Рост заболеваемости (аллергией. — Прим. ред.) зафиксирован, причем во всем мире, не только в нашей северной стране. Люди в Африке
тоже болеют холодовой крапивницей с учетом своих демографических особенностей", — рассказала она.
Медик упомянула о проведенном в 17 государствах исследовании, во время которого регистрировались пациенты с соответствующими симптомами из тропических стран.
В случае аллергии на холод человек имеет дело с реакцией организма на низкую температуру или холодный предмет, с которым он контактировал. Ее уникальность заключается в том, что она может возникнуть не только зимой, но и летом.
Самым частым симптомом, как правило, считается крапивница. Она проявляется на коже высыпаниями (волдырями).
При более тяжелом течении могут появляться признаки так называемого ангиоотека. В этом случае может быть как локальный отек (например, губ или глаз), так и системные, угрожающие жизни, включая органы дыхания.
Реже всего наблюдаются дерматит (в основном контактный) и насморк.