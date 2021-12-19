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СМИ: российские хакеры выложили конфиденциальные данные британской полиции
СМИ: российские хакеры выложили конфиденциальные данные британской полиции - РИА Новости, 19.12.2021
СМИ: российские хакеры выложили конфиденциальные данные британской полиции
Российские хакеры опубликовали в теневом сегменте интернета конфиденциальные данные полиции Великобритании после того, как их требование о выкупе было... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T16:13
2021-12-19T16:13
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ЛОНДОН, 19 дек – РИА Новости. Российские хакеры опубликовали в теневом сегменте интернета конфиденциальные данные полиции Великобритании после того, как их требование о выкупе было отклонено, пишет газета Daily Mail.Издание отмечает, что "конфиденциальная информация, которой располагает британская полиция, была украдена российскими хакерами из-за досадного нарушения безопасности". "Банда киберпреступников Clop опубликовала часть материалов, похищенных у IT-фирмы, которая обрабатывает доступ к компьютерной системе полиции (PNC), в так называемой "теневой сети" с угрозой дальнейшего распространения", - пишет газета.Считается, что Clop потребовал выкуп у компании Dacoll. По сообщению издания, данные у киберпреступников появились благодаря фишинговой атаке в октябре, когда они получили доступ к материалам, в том числе из PNC, содержащим личную информацию и записи о 13 миллионах человек. Когда Dacoll отказалась платить, хакеры загрузили сотни файлов в даркнет. Компания отказалась сообщить размер требуемого выкупа. Dacoll является поставщиком ИТ-решений по всей Великобритании, одна из ее дочерних компаний, NDI Technologies, оказывает услуги удаленного доступа к PNC для 90% полицейских. Другая фирма Dacoll, NDI Recognition Systems, обеспечивает IT-поддержку систем, используемых на автомагистралях Англии.Указывается, что похищенные файлы содержат изображения автомобилистов, которые хакеры Clop, по-видимому, взяли из национальной системы автоматического распознавания номерных знаков (ANPR). Отснятый материал содержит изображения крупным планом лиц водителей, которых засняли в момент превышения скорости."Мы знаем об этом инциденте и работаем с партнерами по правоохранительным органам, чтобы полностью понять и смягчить любые потенциальные последствия", - заявил изданию представитель Национального центра кибербезопасности. По словам представителя Национального агентства по борьбе с преступностью, ведомству известно об инциденте, оно содействует расследованию.Представитель Dacoll подтвердил, что компания стала жертвой инцидента в сфере кибербезопасности 5 октября. "Мы смогли быстро вернуться к нашему нормальному рабочему уровню. Инцидент был ограничен внутренней сетью, не связанной ни с одной из сетей или служб наших клиентов", - добавил он.Эксперт по национальной безопасности и бывший полковник британской военной разведки Филип Ингрэм считает, что утечка "ставит под сомнение механизмы кибербезопасности, существующие между многочисленными государственными и частными организациями, для управления конфиденциальными данными правоохранительных органов".
https://ria.ru/20211215/khaker-1763773883.html
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в мире, великобритания, англия
16:13 19.12.2021
 
СМИ: российские хакеры выложили конфиденциальные данные британской полиции

Daily Mail: российские хакеры выложили конфиденциальные данные британской полиции

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 19 дек – РИА Новости. Российские хакеры опубликовали в теневом сегменте интернета конфиденциальные данные полиции Великобритании после того, как их требование о выкупе было отклонено, пишет газета Daily Mail.
Издание отмечает, что "конфиденциальная информация, которой располагает британская полиция, была украдена российскими хакерами из-за досадного нарушения безопасности". "Банда киберпреступников Clop опубликовала часть материалов, похищенных у IT-фирмы, которая обрабатывает доступ к компьютерной системе полиции (PNC), в так называемой "теневой сети" с угрозой дальнейшего распространения", - пишет газета.
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Считается, что Clop потребовал выкуп у компании Dacoll. По сообщению издания, данные у киберпреступников появились благодаря фишинговой атаке в октябре, когда они получили доступ к материалам, в том числе из PNC, содержащим личную информацию и записи о 13 миллионах человек. Когда Dacoll отказалась платить, хакеры загрузили сотни файлов в даркнет. Компания отказалась сообщить размер требуемого выкупа. Dacoll является поставщиком ИТ-решений по всей Великобритании, одна из ее дочерних компаний, NDI Technologies, оказывает услуги удаленного доступа к PNC для 90% полицейских. Другая фирма Dacoll, NDI Recognition Systems, обеспечивает IT-поддержку систем, используемых на автомагистралях Англии.
Указывается, что похищенные файлы содержат изображения автомобилистов, которые хакеры Clop, по-видимому, взяли из национальной системы автоматического распознавания номерных знаков (ANPR). Отснятый материал содержит изображения крупным планом лиц водителей, которых засняли в момент превышения скорости.
"Мы знаем об этом инциденте и работаем с партнерами по правоохранительным органам, чтобы полностью понять и смягчить любые потенциальные последствия", - заявил изданию представитель Национального центра кибербезопасности. По словам представителя Национального агентства по борьбе с преступностью, ведомству известно об инциденте, оно содействует расследованию.
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Представитель Dacoll подтвердил, что компания стала жертвой инцидента в сфере кибербезопасности 5 октября. "Мы смогли быстро вернуться к нашему нормальному рабочему уровню. Инцидент был ограничен внутренней сетью, не связанной ни с одной из сетей или служб наших клиентов", - добавил он.
Эксперт по национальной безопасности и бывший полковник британской военной разведки Филип Ингрэм считает, что утечка "ставит под сомнение механизмы кибербезопасности, существующие между многочисленными государственными и частными организациями, для управления конфиденциальными данными правоохранительных органов".
 
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