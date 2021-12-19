https://ria.ru/20211219/izrail-1764423348.html

Полиция Израиля задержала подозреваемых в стрельбе, где погиб человек

Полиция Израиля задержала подозреваемых в стрельбе, где погиб человек - РИА Новости, 19.12.2021

Полиция Израиля задержала подозреваемых в стрельбе, где погиб человек

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК), армия и спецподразделение пограничной полиции Израиля "ЯМАМ" задержали четырех подозреваемых в совершении атаки со... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T11:24

2021-12-19T11:24

2021-12-19T11:24

в мире

израиль

палестина

ариэль шарон

западный берег реки иордан

шабак

нафтали беннет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151484/23/1514842392_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d2d337c351418d9012c1f1bb573fc978.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 дек - РИА Новости. Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК), армия и спецподразделение пограничной полиции Израиля "ЯМАМ" задержали четырех подозреваемых в совершении атаки со стрельбой в четверг, в результате которой погиб Иегуда Диментман, сообщает пресс-служба армии."В ходе ночной разведывательной и оперативной деятельности были пойманы четыре террориста, совершившие атаку со стрельбой в прошлый четверг. Подозреваемые были переданы силам безопасности для дальнейшего расследования, а оружие подозреваемого в совершении стрельбы было конфисковано", - сообщает пресс-служба.Как сообщает пресс-служба главы правительства, премьер-министр Нафтали Беннет посетил в предутренние часы оперативный пункт ШАБАК, где следил в режиме реального времени за операцией."Поздравляю силы безопасности с быстрым завершением операции по захвату террористов. Долго скрываться невозможно. Каждый террорист должен знать, что мы сведем с ним счеты. Хочу передать семье Иегуды Диментмана: боль огромна, но террор не победит и не собьет нас с пути", - приводит пресс-служба слова Беннета.Ранее сообщалось, что три батальона израильской армии, специальное подразделение резервистов и спецслужбы задействованы в поиске палестинцев, обстрелявших израильтян на Западном берегу реки Иордан в четверг вечером. Один из трех израильтян, раненых при нападении на Западном берегу реки Иордан, скончался.Нападение было совершено у ворот бывшего еврейского поселения Хомеш, эвакуированного Израилем в 2005 году в рамках компании правительства Ариэля Шарона по одностороннему размежеванию с Палестиной, включающему в себя полный вывод еврейских поселений из сектора Газа, а также поселений Самир и Хомеш на Западном берегу. В настоящее время в Хомеше действует еврейское религиозное училище. Нападение было совершено, когда ученики иешивы разъезжались по домам.

https://ria.ru/20211129/antisemitizm-1761321959.html

израиль

палестина

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, ариэль шарон, западный берег реки иордан, шабак, нафтали беннет