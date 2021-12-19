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Полиция Израиля задержала подозреваемых в стрельбе, где погиб человек
Полиция Израиля задержала подозреваемых в стрельбе, где погиб человек - РИА Новости, 19.12.2021
Полиция Израиля задержала подозреваемых в стрельбе, где погиб человек
Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК), армия и спецподразделение пограничной полиции Израиля "ЯМАМ" задержали четырех подозреваемых в совершении атаки со... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T11:24
2021-12-19T11:24
в мире
израиль
палестина
ариэль шарон
западный берег реки иордан
шабак
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 дек - РИА Новости. Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК), армия и спецподразделение пограничной полиции Израиля "ЯМАМ" задержали четырех подозреваемых в совершении атаки со стрельбой в четверг, в результате которой погиб Иегуда Диментман, сообщает пресс-служба армии."В ходе ночной разведывательной и оперативной деятельности были пойманы четыре террориста, совершившие атаку со стрельбой в прошлый четверг. Подозреваемые были переданы силам безопасности для дальнейшего расследования, а оружие подозреваемого в совершении стрельбы было конфисковано", - сообщает пресс-служба.Как сообщает пресс-служба главы правительства, премьер-министр Нафтали Беннет посетил в предутренние часы оперативный пункт ШАБАК, где следил в режиме реального времени за операцией."Поздравляю силы безопасности с быстрым завершением операции по захвату террористов. Долго скрываться невозможно. Каждый террорист должен знать, что мы сведем с ним счеты. Хочу передать семье Иегуды Диментмана: боль огромна, но террор не победит и не собьет нас с пути", - приводит пресс-служба слова Беннета.Ранее сообщалось, что три батальона израильской армии, специальное подразделение резервистов и спецслужбы задействованы в поиске палестинцев, обстрелявших израильтян на Западном берегу реки Иордан в четверг вечером. Один из трех израильтян, раненых при нападении на Западном берегу реки Иордан, скончался.Нападение было совершено у ворот бывшего еврейского поселения Хомеш, эвакуированного Израилем в 2005 году в рамках компании правительства Ариэля Шарона по одностороннему размежеванию с Палестиной, включающему в себя полный вывод еврейских поселений из сектора Газа, а также поселений Самир и Хомеш на Западном берегу. В настоящее время в Хомеше действует еврейское религиозное училище. Нападение было совершено, когда ученики иешивы разъезжались по домам.
https://ria.ru/20211129/antisemitizm-1761321959.html
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в мире, израиль, палестина, ариэль шарон, западный берег реки иордан, шабак, нафтали беннет
11:24 19.12.2021
 
Полиция Израиля задержала подозреваемых в стрельбе, где погиб человек

В Израиле задержали подозреваемых в атаке со стрельбой, при которой погиб человек

© Фото : пресс-служба полиции Израиля Полиция Израиля
 Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 дек - РИА Новости. Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК), армия и спецподразделение пограничной полиции Израиля "ЯМАМ" задержали четырех подозреваемых в совершении атаки со стрельбой в четверг, в результате которой погиб Иегуда Диментман, сообщает пресс-служба армии.
"В ходе ночной разведывательной и оперативной деятельности были пойманы четыре террориста, совершившие атаку со стрельбой в прошлый четверг. Подозреваемые были переданы силам безопасности для дальнейшего расследования, а оружие подозреваемого в совершении стрельбы было конфисковано", - сообщает пресс-служба.
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Как сообщает пресс-служба главы правительства, премьер-министр Нафтали Беннет посетил в предутренние часы оперативный пункт ШАБАК, где следил в режиме реального времени за операцией.
"Поздравляю силы безопасности с быстрым завершением операции по захвату террористов. Долго скрываться невозможно. Каждый террорист должен знать, что мы сведем с ним счеты. Хочу передать семье Иегуды Диментмана: боль огромна, но террор не победит и не собьет нас с пути", - приводит пресс-служба слова Беннета.
Ранее сообщалось, что три батальона израильской армии, специальное подразделение резервистов и спецслужбы задействованы в поиске палестинцев, обстрелявших израильтян на Западном берегу реки Иордан в четверг вечером. Один из трех израильтян, раненых при нападении на Западном берегу реки Иордан, скончался.
Нападение было совершено у ворот бывшего еврейского поселения Хомеш, эвакуированного Израилем в 2005 году в рамках компании правительства Ариэля Шарона по одностороннему размежеванию с Палестиной, включающему в себя полный вывод еврейских поселений из сектора Газа, а также поселений Самир и Хомеш на Западном берегу. В настоящее время в Хомеше действует еврейское религиозное училище. Нападение было совершено, когда ученики иешивы разъезжались по домам.
 
В миреИзраильПалестинаАриэль ШаронЗападный берег реки ИорданШАБАКНафтали Беннет
 
 
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