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Россияне со средней зарплатой менее других склонны подводить итоги года
Россияне со средней зарплатой менее других склонны подводить итоги года - РИА Новости, 19.12.2021
Россияне со средней зарплатой менее других склонны подводить итоги года
Россияне с уровнем зарплаты от 50 тысяч до 79 тысяч рублей менее других склонны подводить личные итоги года, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T09:18
2021-12-19T09:18
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне с уровнем зарплаты от 50 тысяч до 79 тысяч рублей менее других склонны подводить личные итоги года, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Декабрь — традиционное время для подведения итогов: уходящий год будет анализировать каждый второй россиянин. Мужчины будут уделять больше внимания доходам и карьерному росту, женщины — здоровью и саморазвитию", - выяснили специалисты. Исследование провели среди экономически активного населения старше 18 лет во всех российских округах в период с 13 по 16 декабря, в нем приняли участие четыре тысячи человек.Среди опрошенных только 47% с зарплатой от 50 тысяч до 79 тысяч рублей в месяц ответили, что будут анализировать итоги 2021 года. Среди граждан, получающих менее 50 тысяч рублей в месяц, таких оказалось 53%. "Россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей подводят личные итоги года чаще граждан с более низким уровнем заработка - 57%", – отмечают специалисты. В среднем личные итоги 2021 года будут подводить 52% россиян: 30% - мысленно проанализируют уходящий год, 18% — запишут для себя, около 2% — запостят в соцсетях и еще 2% - сохранят в ином виде.По последним данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в России в сентябре 2021 года составила 54 687 рублей.Из наиболее важных сфер жизни чаще всего анализируют доходы (65%), здоровье (53%) и саморазвитие (51%). Почти каждый второй в конце года задумается о своей карьере (49%), еще 35% будут размышлять о детях, 34% — об отношениях. Каждый третий россиянин будет подводить итоги в сфере образования или повышения квалификации, каждый четвертый — своего хобби, еще 24% — выполненных проектов. Каждый пятый вспомнит свои путешествия (20%), 18% — задумаются о спорте, 12% — о духовном росте.Женщины чаще мужчин планируют анализировать уходящий год: 57% против 48%. При этом мужчины чаще анализируют свои доходы, карьеру и выполненные проекты. Для женщин важнее здоровье, саморазвитие и дети. Для старшего поколения важнее здоровье, для россиян до 34 лет — образование и хобби.
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60
353
60
общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
09:18 19.12.2021
 
Россияне со средней зарплатой менее других склонны подводить итоги года

Исследование SuperJob: россияне со средней зарплатой менее склонны подводить итоги года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне с уровнем зарплаты от 50 тысяч до 79 тысяч рублей менее других склонны подводить личные итоги года, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Декабрь — традиционное время для подведения итогов: уходящий год будет анализировать каждый второй россиянин. Мужчины будут уделять больше внимания доходам и карьерному росту, женщины — здоровью и саморазвитию", - выяснили специалисты. Исследование провели среди экономически активного населения старше 18 лет во всех российских округах в период с 13 по 16 декабря, в нем приняли участие четыре тысячи человек.
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Среди опрошенных только 47% с зарплатой от 50 тысяч до 79 тысяч рублей в месяц ответили, что будут анализировать итоги 2021 года. Среди граждан, получающих менее 50 тысяч рублей в месяц, таких оказалось 53%. "Россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей подводят личные итоги года чаще граждан с более низким уровнем заработка - 57%", – отмечают специалисты. В среднем личные итоги 2021 года будут подводить 52% россиян: 30% - мысленно проанализируют уходящий год, 18% — запишут для себя, около 2% — запостят в соцсетях и еще 2% - сохранят в ином виде.
По последним данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в России в сентябре 2021 года составила 54 687 рублей.
Из наиболее важных сфер жизни чаще всего анализируют доходы (65%), здоровье (53%) и саморазвитие (51%). Почти каждый второй в конце года задумается о своей карьере (49%), еще 35% будут размышлять о детях, 34% — об отношениях. Каждый третий россиянин будет подводить итоги в сфере образования или повышения квалификации, каждый четвертый — своего хобби, еще 24% — выполненных проектов. Каждый пятый вспомнит свои путешествия (20%), 18% — задумаются о спорте, 12% — о духовном росте.
Женщины чаще мужчин планируют анализировать уходящий год: 57% против 48%. При этом мужчины чаще анализируют свои доходы, карьеру и выполненные проекты. Для женщин важнее здоровье, саморазвитие и дети. Для старшего поколения важнее здоровье, для россиян до 34 лет — образование и хобби.
 
ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
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