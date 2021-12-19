https://ria.ru/20211219/indiya-1764448456.html

Советник президента рассказал о развитии культурных связей России и Индии

Советник президента рассказал о развитии культурных связей России и Индии - РИА Новости, 19.12.2021

Советник президента рассказал о развитии культурных связей России и Индии

Сотрудничество России и Индии в области культуры возвращается в очную форму после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, сообщил советник президента... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T16:24

2021-12-19T16:24

2021-12-19T16:24

индия

сеул

владимир путин

мариинский театр

владимир толстой

россия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155555/27/1555552791_0:1101:2048:2253_1920x0_80_0_0_91fa7633fd0b6b2aaf9e532eb5d37a28.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 дек – РИА Новости. Сотрудничество России и Индии в области культуры возвращается в очную форму после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, сообщил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой."Визит (президента России Владимира Путина) дал мощный импульс тому, чтобы по всем направлениям активизировалась работа. И разумеется, сейчас специальные рабочие группы, ведомства начнут взаимодействует и планировать масштабные акции в области культуры и других сферах. Как только позволит пандемическая ситуация, уверен, что можно ожидать крупных гастрольных обменов. Будем сейчас думать об этом вместе с министерством культуры, с представителями индийской стороны", - сказал Толстой журналистам.Толстой добавил, что во время пандемии было множество контактов в онлайн-формате, однако это не заменяет живое общение, особенно в сфере культуры. По его словам, еще до пандемии коронавируса был представлен проект "Русские сезоны", который можно описать как "массированный культурный десант"."Это гораздо эффективнее, чем какие-то разовые вещи, например, один концерт оркестра Мариинского театра. На него придут люди, безусловно, но если параллельно идет выставка художников, драматический спектакль, музейная экспозиция, то вокруг такого события будет шире информационное поле, увеличивается интерес", - отметил Толстой.Он привел в пример проведенные во время пандемии "Русские сезоны" в Сеуле, в ходе которого помимо выступления оркестра Мариинского театра были представлены выставки картин художников Репинской академии и прошли ряд других событий, и выразил уверенность, что похожие проекты будут осуществлены с Индией."Нужно, чтобы они обрели системный характер. Не разовые, которые всегда были и будут, а мероприятия фестивального плана. Я думаю, что мы обсудим это и с нашим посольством, и с МИД России, будем предлагать такие вещи", - сказал советник президента.Он добавил, что и Россия заинтересована в том, чтобы обогащать себя культурой других стран."Тем более, что культура Индии всегда вызывает большой интерес. Мы знаем, как много в современной России есть последователей различных индийских традиций, как на бытовом уровне, так и на уровне искусствоведческом. Думаю, что в этом заинтересованы две стороны и граждане обеих стран", - добавил Толстой.

https://ria.ru/20211213/s-500-1763504681.html

индия

сеул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, сеул, владимир путин, мариинский театр, владимир толстой, россия, культура