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История офицера ЦРУ, заступившегося за Россию и Путина
Бывший сотрудник ЦРУ призвал перестать воспринимать Россию "империей зла" - РИА Новости, 19.12.2021
История офицера ЦРУ, заступившегося за Россию и Путина
Спустя много лет после окончания холодной войны США продолжают воспринимать Россию как "империю зла", тогда как себя, напротив, считают "воплощением... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T10:12
2021-12-19T11:45
в мире
сша
ссср
владимир путин
комитет государственной безопасности ссср
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россия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Спустя много лет после окончания холодной войны США продолжают воспринимать Россию как "империю зла", тогда как себя, напротив, считают "воплощением добродетели", сказал бывший офицер ЦРУ Джо Вайсберг в статье для газеты The Washington Post.В своих воспоминаниях о работе в разведке он обратил внимание на то, что в те годы был полностью готов к односторонней драке до победного конца."Как и многие мои коллеги из ЦРУ, я посвятил себя уничтожению КГБ и — в более широком смысле — советского голиафа", — поделился экс-офицер.По его словам, эта страсть во многом подпитывалась непрекращающейся антисоветской пропагандой, и даже сейчас многие американские военные все еще находятся под ее влиянием, внимая заявлениям о необычайной агрессивности и моральной несостоятельности России."В итоге я пришел к выводу, насколько упрощенными были мои взгляды на "империю зла", — отметил Вайсберг.После распада СССР в академических кругах стали процветать более сложные и тонкие взгляды на советскую историю и политику, а поток новых идей и перспектив из новой России заставил пересмотреть укоренившиеся представления о Советском Союзе, указал он. Автор считает, что Соединенные Штаты застряли в далеком прошлом, и теперь врагом считается российское государство в лице Владимира Путина."Вместо того чтобы попытаться понять точку зрения Путина, мы воспринимаем его как злобную силу, которая нападает на нашу страну, используя пропаганду и ложь, чтобы настроить наших граждан друг против друга", — пишет экс-офицер разведки. Вайсберг напомнил, что сами США последние несколько лет предпринимают максимально агрессивные действия против России: предоставление членства в НАТО бывшим советским республикам, создание щита противоракетной обороны для защиты Европы и его размещение в странах, ранее являвшихся союзниками Советского Союза, санкции.Любое разумное государство сочло бы такие шаги угрозой своей безопасности, заключил он. В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
https://ria.ru/20211218/aug-1764350243.html
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в мире, сша, ссср, владимир путин, комитет государственной безопасности ссср, центральное разведывательное управление (цру), россия
10:12 19.12.2021 (обновлено: 11:45 19.12.2021)
 
Бывший сотрудник ЦРУ призвал перестать воспринимать Россию "империей зла"

Экс-офицер ЦРУ Вайсберг: США несправедливо считают Россию "империей зла"

© AFP 2021 / Alberto E. Rodriguez Продюсер Джо Вайсберг
Продюсер Джо Вайсберг - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / Alberto E. Rodriguez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Спустя много лет после окончания холодной войны США продолжают воспринимать Россию как "империю зла", тогда как себя, напротив, считают "воплощением добродетели", сказал бывший офицер ЦРУ Джо Вайсберг в статье для газеты The Washington Post.
В своих воспоминаниях о работе в разведке он обратил внимание на то, что в те годы был полностью готов к односторонней драке до победного конца.
"Как и многие мои коллеги из ЦРУ, я посвятил себя уничтожению КГБ и — в более широком смысле — советского голиафа", — поделился экс-офицер.
По его словам, эта страсть во многом подпитывалась непрекращающейся антисоветской пропагандой, и даже сейчас многие американские военные все еще находятся под ее влиянием, внимая заявлениям о необычайной агрессивности и моральной несостоятельности России.
"В итоге я пришел к выводу, насколько упрощенными были мои взгляды на "империю зла", — отметил Вайсберг.
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После распада СССР в академических кругах стали процветать более сложные и тонкие взгляды на советскую историю и политику, а поток новых идей и перспектив из новой России заставил пересмотреть укоренившиеся представления о Советском Союзе, указал он. Автор считает, что Соединенные Штаты застряли в далеком прошлом, и теперь врагом считается российское государство в лице Владимира Путина.
"Вместо того чтобы попытаться понять точку зрения Путина, мы воспринимаем его как злобную силу, которая нападает на нашу страну, используя пропаганду и ложь, чтобы настроить наших граждан друг против друга", — пишет экс-офицер разведки.
Вайсберг напомнил, что сами США последние несколько лет предпринимают максимально агрессивные действия против России: предоставление членства в НАТО бывшим советским республикам, создание щита противоракетной обороны для защиты Европы и его размещение в странах, ранее являвшихся союзниками Советского Союза, санкции.
Любое разумное государство сочло бы такие шаги угрозой своей безопасности, заключил он.
В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
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