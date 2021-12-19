https://ria.ru/20211219/imperiya-1764418935.html

История офицера ЦРУ, заступившегося за Россию и Путина

Бывший сотрудник ЦРУ призвал перестать воспринимать Россию "империей зла" - РИА Новости, 19.12.2021

История офицера ЦРУ, заступившегося за Россию и Путина

Спустя много лет после окончания холодной войны США продолжают воспринимать Россию как "империю зла", тогда как себя, напротив, считают "воплощением... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T10:12

2021-12-19T10:12

2021-12-19T11:45

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Спустя много лет после окончания холодной войны США продолжают воспринимать Россию как "империю зла", тогда как себя, напротив, считают "воплощением добродетели", сказал бывший офицер ЦРУ Джо Вайсберг в статье для газеты The Washington Post.В своих воспоминаниях о работе в разведке он обратил внимание на то, что в те годы был полностью готов к односторонней драке до победного конца."Как и многие мои коллеги из ЦРУ, я посвятил себя уничтожению КГБ и — в более широком смысле — советского голиафа", — поделился экс-офицер.По его словам, эта страсть во многом подпитывалась непрекращающейся антисоветской пропагандой, и даже сейчас многие американские военные все еще находятся под ее влиянием, внимая заявлениям о необычайной агрессивности и моральной несостоятельности России."В итоге я пришел к выводу, насколько упрощенными были мои взгляды на "империю зла", — отметил Вайсберг.После распада СССР в академических кругах стали процветать более сложные и тонкие взгляды на советскую историю и политику, а поток новых идей и перспектив из новой России заставил пересмотреть укоренившиеся представления о Советском Союзе, указал он. Автор считает, что Соединенные Штаты застряли в далеком прошлом, и теперь врагом считается российское государство в лице Владимира Путина."Вместо того чтобы попытаться понять точку зрения Путина, мы воспринимаем его как злобную силу, которая нападает на нашу страну, используя пропаганду и ложь, чтобы настроить наших граждан друг против друга", — пишет экс-офицер разведки. Вайсберг напомнил, что сами США последние несколько лет предпринимают максимально агрессивные действия против России: предоставление членства в НАТО бывшим советским республикам, создание щита противоракетной обороны для защиты Европы и его размещение в странах, ранее являвшихся союзниками Советского Союза, санкции.Любое разумное государство сочло бы такие шаги угрозой своей безопасности, заключил он. В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

https://ria.ru/20211218/aug-1764350243.html

https://ria.ru/20211217/baza-1764229233.html

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в мире, сша, ссср, владимир путин, комитет государственной безопасности ссср, центральное разведывательное управление (цру), россия