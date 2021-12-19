https://ria.ru/20211219/gintsburg-1764440652.html

Гинцбург рассказал о препарате для подавления размножения COVID-19

Гинцбург рассказал о препарате для подавления размножения COVID-19 - РИА Новости, 19.12.2021

Гинцбург рассказал о препарате для подавления размножения COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические исследования препарата против COVID, который будет "давить"... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T15:04

2021-12-19T15:04

2021-12-19T15:04

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коронавирус в россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические исследования препарата против COVID, который будет "давить" размножение вируса, планируется начать во второй половине 2022 года."Второй препарат, клинические исследования, которого начнутся, я думаю, во второй половине 2022 года, это низкомолекулярная химия, которая будет, непосредственно, давить размножение вируса у больных, которые уже находятся даже и на тяжелых стадиях, это совершенно тоже необходимый препарат, который будет фактически страховать, если заболевший не провакцинировался", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20211218/omikron-1764381132.html

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общество, здоровье - общество, александр гинцбург, коронавирус в россии