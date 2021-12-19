https://ria.ru/20211219/gintsburg-1764439694.html

Гинцбург назвал условие окончания пандемии

Гинцбург назвал условие окончания пандемии - РИА Новости, 19.12.2021

Гинцбург назвал условие окончания пандемии

Пандемия закончится, когда 70-75% населения будут иметь антитела, привить такое количество людей можно сделать в течение 6 месяцев, заявил директор НИЦ... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T14:57

2021-12-19T14:57

2021-12-19T14:57

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коронавирус в россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек - РИА Новости. Пандемия закончится, когда 70-75% населения будут иметь антитела, привить такое количество людей можно сделать в течение 6 месяцев, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Когда 70-75% населения у нас будет иметь антитела, протективные к данной инфекции, а это можно сделать, если в течении 6 месяцев накроем всю российскую популяцию вакцинным препаратом", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".

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2021

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