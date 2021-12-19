В РПЦ рассказали о проблемах у устроившего взрыв в серпуховской гимназии

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Бывшего ученика православной гимназии в Серпухове, который совершил нападение в этом учебном заведении, перевели туда учиться из другой школы, потому что там у него "не складывались отношения" со сверстниками, сообщил РИА Новости архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре Серпухова, где расположена православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, произошел взрыв. Как сообщал СК, 18-летний бывший ученик гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате пострадали семь детей. Архиепископ Аксий посетил в пятницу детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства, где пообщался в том числе и с гимназистом, который пострадал больше всех.Архиепископ отметил, что в информационном пространстве появляется "много всяких домыслов", в частности о буллинге, травле в православной гимназии, которые, по его мнению, "не находят никакого подтверждения".Он отметил, что по словам настоятельницы монастыря, на территории которой расположена гимназия, нападавший "беседовал и с учителями о ситуации, которая сложилась у него в семье на тот момент". "Это говорит о степени доверия педагогическому сообществу, учителям, тем, кого он считал близкими людьми", - подчеркнул архиерей.Также, по его словам, и ученики свидетельствуют о том, что в гимназии были хорошие добрые отношения. "Я думаю, что после того, как следственные органы разрешат информацию в полной мере рассказать родителям, самим детям, я думаю, что свет прольется на ту добрую и хорошую ситуацию, которая в гимназии существует", - заключил собеседник агентства.
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Бывшего ученика православной гимназии в Серпухове, который совершил нападение в этом учебном заведении, перевели туда учиться из другой школы, потому что там у него "не складывались отношения" со сверстниками, сообщил РИА Новости архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.
В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре Серпухова, где расположена православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, произошел взрыв. Как сообщал СК, 18-летний бывший ученик гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате пострадали семь детей. Архиепископ Аксий посетил в пятницу детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства, где пообщался в том числе и с гимназистом, который пострадал больше всех.
Архиепископ отметил, что в информационном пространстве появляется "много всяких домыслов", в частности о буллинге, травле в православной гимназии, которые, по его мнению, "не находят никакого подтверждения".
"Наоборот... его перевели в православную гимназию из обычной школы, где он испытывал со стороны сверстников чувство неприязни. Я не знаю, травля это была или не травля, но отношения у него не совсем складывались в обычной общеобразовательной средней школе", - сказал архиепископ Аксий.
Он отметил, что по словам настоятельницы монастыря, на территории которой расположена гимназия, нападавший "беседовал и с учителями о ситуации, которая сложилась у него в семье на тот момент". "Это говорит о степени доверия педагогическому сообществу, учителям, тем, кого он считал близкими людьми", - подчеркнул архиерей.
Также, по его словам, и ученики свидетельствуют о том, что в гимназии были хорошие добрые отношения. "Я думаю, что после того, как следственные органы разрешат информацию в полной мере рассказать родителям, самим детям, я думаю, что свет прольется на ту добрую и хорошую ситуацию, которая в гимназии существует", - заключил собеседник агентства.
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