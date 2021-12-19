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Религия
https://ria.ru/20211219/gimnazist-1764414696.html
В РПЦ рассказали о проблемах у устроившего взрыв в серпуховской гимназии
В РПЦ рассказали о проблемах у устроившего взрыв в серпуховской гимназии - РИА Новости, 19.12.2021
В РПЦ рассказали о проблемах у устроившего взрыв в серпуховской гимназии
Бывшего ученика православной гимназии в Серпухове, который совершил нападение в этом учебном заведении, перевели туда учиться из другой школы, потому что там у... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T08:51
2021-12-19T08:51
религия
происшествия
серпухов
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в женском монастыре в серпухове
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Бывшего ученика православной гимназии в Серпухове, который совершил нападение в этом учебном заведении, перевели туда учиться из другой школы, потому что там у него "не складывались отношения" со сверстниками, сообщил РИА Новости архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре Серпухова, где расположена православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, произошел взрыв. Как сообщал СК, 18-летний бывший ученик гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате пострадали семь детей. Архиепископ Аксий посетил в пятницу детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства, где пообщался в том числе и с гимназистом, который пострадал больше всех.Архиепископ отметил, что в информационном пространстве появляется "много всяких домыслов", в частности о буллинге, травле в православной гимназии, которые, по его мнению, "не находят никакого подтверждения".Он отметил, что по словам настоятельницы монастыря, на территории которой расположена гимназия, нападавший "беседовал и с учителями о ситуации, которая сложилась у него в семье на тот момент". "Это говорит о степени доверия педагогическому сообществу, учителям, тем, кого он считал близкими людьми", - подчеркнул архиерей.Также, по его словам, и ученики свидетельствуют о том, что в гимназии были хорошие добрые отношения. "Я думаю, что после того, как следственные органы разрешат информацию в полной мере рассказать родителям, самим детям, я думаю, что свет прольется на ту добрую и хорошую ситуацию, которая в гимназии существует", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20211214/napadenie-1763642793.html
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РИА Новости
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происшествия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в женском монастыре в серпухове
08:51 19.12.2021
 
В РПЦ рассказали о проблемах у устроившего взрыв в серпуховской гимназии

Архиепископ Аксий: у устроившего взрыв в гимназии не складывались отношения в другой школе

© РИА Новости / Прокуратура РФ / Перейти в фотобанкВзрыв в православной гимназии в Серпухове
Взрыв в православной гимназии в Серпухове - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Прокуратура РФ
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Бывшего ученика православной гимназии в Серпухове, который совершил нападение в этом учебном заведении, перевели туда учиться из другой школы, потому что там у него "не складывались отношения" со сверстниками, сообщил РИА Новости архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.
В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре Серпухова, где расположена православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, произошел взрыв. Как сообщал СК, 18-летний бывший ученик гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате пострадали семь детей. Архиепископ Аксий посетил в пятницу детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства, где пообщался в том числе и с гимназистом, который пострадал больше всех.
Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 12:54
Отец устроившего взрыв в серпуховской гимназии раскрыл подробности о сыне
Архиепископ отметил, что в информационном пространстве появляется "много всяких домыслов", в частности о буллинге, травле в православной гимназии, которые, по его мнению, "не находят никакого подтверждения".
"Наоборот... его перевели в православную гимназию из обычной школы, где он испытывал со стороны сверстников чувство неприязни. Я не знаю, травля это была или не травля, но отношения у него не совсем складывались в обычной общеобразовательной средней школе", - сказал архиепископ Аксий.
Он отметил, что по словам настоятельницы монастыря, на территории которой расположена гимназия, нападавший "беседовал и с учителями о ситуации, которая сложилась у него в семье на тот момент". "Это говорит о степени доверия педагогическому сообществу, учителям, тем, кого он считал близкими людьми", - подчеркнул архиерей.
Также, по его словам, и ученики свидетельствуют о том, что в гимназии были хорошие добрые отношения. "Я думаю, что после того, как следственные органы разрешат информацию в полной мере рассказать родителям, самим детям, я думаю, что свет прольется на ту добрую и хорошую ситуацию, которая в гимназии существует", - заключил собеседник агентства.
Взрыв в православной гимназии в Серпухове
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Около половины девятого утра 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство.

Сотрудники Росгвардии у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
1 из 8

Около половины девятого утра 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Татьяна Панкратова / Перейти в фотобанк

"Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца", —рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
2 из 8

"Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца", —рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
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© РИА Новости / Татьяна Панкратова / Перейти в фотобанк

Пострадали как минимум десять человек, им помогают врачи.

Сотрудники полиции, Росгваргвардии у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
3 из 8

Пострадали как минимум десять человек, им помогают врачи.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
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© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff

Педагогов и учащихся эвакуировали из гимназии, многих детей уже забрали родители.

Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
4 из 8

Педагогов и учащихся эвакуировали из гимназии, многих детей уже забрали родители.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
© РИА Новости / Татьяна Понкратова / Перейти в фотобанк

На месте происшествия работает областной прокурор, будет проведено подробное расследование.

Сотрудники полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
5 из 8

На месте происшествия работает областной прокурор, будет проведено подробное расследование.

© РИА Новости / Татьяна Понкратова
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© РИА Новости / Прокуратура РФ / Перейти в фотобанк

Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Взрыв в православной гимназии в Серпухове
6 из 8

Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Прокуратура РФ
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© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

Автомобили ДПС у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
7 из 8

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff

Делом займется центральный аппарат Следственного комитета.

Сотрудник полиции у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв
8 из 8

Делом займется центральный аппарат Следственного комитета.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
1 из 8

Около половины девятого утра 18-летний выпускник гимназии при Серпуховском женском монастыре пришел в учебное заведение с рюкзаком, в котором было самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 8

"Дверь была закрыта, и человек совершил взрыв непосредственно около двери, у крыльца", —рассказал благочинный Серпуховского округа священник Игорь Чабан.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
Перейти в фотобанк
3 из 8

Пострадали как минимум десять человек, им помогают врачи.

© РИА Новости / Татьяна Панкратова
Перейти в фотобанк
4 из 8

Педагогов и учащихся эвакуировали из гимназии, многих детей уже забрали родители.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
5 из 8

На месте происшествия работает областной прокурор, будет проведено подробное расследование.

© РИА Новости / Татьяна Понкратова
Перейти в фотобанк
6 из 8

Нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Прокуратура РФ
Перейти в фотобанк
7 из 8

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
8 из 8

Делом займется центральный аппарат Следственного комитета.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
 
РелигияПроисшествияСерпуховСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в женском монастыре в Серпухове
 
 
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