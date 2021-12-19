https://ria.ru/20211219/gimnazist-1764414696.html

В РПЦ рассказали о проблемах у устроившего взрыв в серпуховской гимназии

В РПЦ рассказали о проблемах у устроившего взрыв в серпуховской гимназии - РИА Новости, 19.12.2021

В РПЦ рассказали о проблемах у устроившего взрыв в серпуховской гимназии

Бывшего ученика православной гимназии в Серпухове, который совершил нападение в этом учебном заведении, перевели туда учиться из другой школы, потому что там у... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T08:51

2021-12-19T08:51

2021-12-19T08:51

религия

происшествия

серпухов

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Бывшего ученика православной гимназии в Серпухове, который совершил нападение в этом учебном заведении, перевели туда учиться из другой школы, потому что там у него "не складывались отношения" со сверстниками, сообщил РИА Новости архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре Серпухова, где расположена православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, произошел взрыв. Как сообщал СК, 18-летний бывший ученик гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате пострадали семь детей. Архиепископ Аксий посетил в пятницу детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства, где пообщался в том числе и с гимназистом, который пострадал больше всех.Архиепископ отметил, что в информационном пространстве появляется "много всяких домыслов", в частности о буллинге, травле в православной гимназии, которые, по его мнению, "не находят никакого подтверждения".Он отметил, что по словам настоятельницы монастыря, на территории которой расположена гимназия, нападавший "беседовал и с учителями о ситуации, которая сложилась у него в семье на тот момент". "Это говорит о степени доверия педагогическому сообществу, учителям, тем, кого он считал близкими людьми", - подчеркнул архиерей.Также, по его словам, и ученики свидетельствуют о том, что в гимназии были хорошие добрые отношения. "Я думаю, что после того, как следственные органы разрешат информацию в полной мере рассказать родителям, самим детям, я думаю, что свет прольется на ту добрую и хорошую ситуацию, которая в гимназии существует", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211214/napadenie-1763642793.html

серпухов

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происшествия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в женском монастыре в серпухове