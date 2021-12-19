https://ria.ru/20211219/gani-1764472146.html

Экс-советник президента Афганистана рассказал, как Гани "обманул" США

Экс-советник президента Афганистана рассказал, как Гани "обманул" США - РИА Новости, 19.12.2021

Экс-советник президента Афганистана рассказал, как Гани "обманул" США

Бывший советник экс-президента Афганистана Ашрафа Гани по безопасности Хамдулла Мохиб заявил, что в день перехода власти в стране к талибам (движение "Талибан"... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T21:52

2021-12-19T21:52

2021-12-19T21:52

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

хамдулла мохиб

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Бывший советник экс-президента Афганистана Ашрафа Гани по безопасности Хамдулла Мохиб заявил, что в день перехода власти в стране к талибам (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Гани избегал встреч с американцами, потому что "доверия больше не было".Гани покинул страну накануне захвата Кабула талибами, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Бывший спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в сентябре заявлял, что побег Гани сорвал соглашение американцев с талибами, по которому "Талибан"* за несколько часов до захвата столицы обязался не входить в Кабул в течение двух недель. По словам Халилзада, никто в администрации США в момент соглашения не подозревал, что Гани намеревался покинуть страну. После побега Гани поступали сообщения, что он якобы украл из казны 169 миллионов долларов. Телеканал 1TV сообщал, что Гани готовил побег за месяц, а к вывозу денег власти готовились по меньшей мере за неделю. Экс-президент позднее из ОАЭ заявлял, что не взял с собой ничего.Мохиб подтвердил телеканалу CBS сведения, что вертолетам с Гани и его приближенными при уходе из Афганистана пришлось лететь на низкой высоте, чтобы "избежать американцев". "Доверия больше не было... Я попросил американцев о кое-чем простом накануне... Если эта сделка не сработает, сделка, согласно которой власть перейдет к "Талибану"*..., спасут ли нас? И ответ был уклончивым", - отметил он. По словам Мохиба, "спонсоры" талибов хотели получить голову Гани.Бывший советник отверг информацию о якобы вывозе экс-президентом миллионов долларов из Афганистана. "Мы взяли с собой самих себя. У большей части людей... не было сменной одежды. Поэтому в Узбекистане и в Эмиратах даже для президента нам пришлось покупать сменную одежду", - добавил Мохиб.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за терроризм.

https://ria.ru/20211009/afganistan-1753811201.html

https://ria.ru/20210924/sredstva-1751555671.html

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в мире, сша, афганистан, хамдулла мохиб