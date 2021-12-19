Фестиваль "УграФест" прошел в Калуге
Фестиваль "УграФест" прошел в Калуге
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкУчастники Бугурты во время празднования Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года в рамках фестиваля "УграФест" в Калуге
КАЛУГА, 19 дек - РИА Новости. Фестиваль "УграФест", посвященный победному окончанию Великого стояния на реке Угре в 1480 году, прошел в Калуге в воскресенье, сообщает правительство региона.
Фестиваль организуют министерство внутренней политики и массовых коммуникаций области при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
"Фестиваль посвящен победному окончанию Великого стояния на реке Угре. Именно на Калужской земле, на берегах Угры, осенью 1480 года произошло судьбоносное событие в отечественной истории. Россия стала полностью суверенным государством. Праздник 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года – включен в календарь региональных памятных дат", - говорится в сообщении.
Горожан и гостей фестиваля ожидали, в частности, мастер-классы по изготовлению традиционных кукол из лоскутков, кожаных украшений, глиняных игрушек, показательные выступления по силовому экстриму и мастер-класс по армреслингу, турнир по современному мечевому бою, фаер-шоу и диджей-шоу.
Самым эффектным моментом "УграФест", как отмечается в сообщении, стал концерт российской рок-певицы Ольги Кормухиной и лидера группы "Парк Горького" Алексея Белова. Кормухина назвала фестиваль "УграФест" важным и ярким событием и отметила, что он даёт возможность "прикоснуться к истории нашей Родины, почтить память предков и привлечь молодежь к нашей исконной русской культуре". "Когда я услышала об этом фестивале, то сразу приняла его сердцем, потому что, по моему мнению, это одно из важнейших мероприятий, в том числе и на федеральном уровне", - цитирует певицу пресс-служба областного правительства.
Министр внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олег Калугин отметил огромную значимость фестиваля "УграФест" для сохранения исторической памяти, укрепления межнациональных отношений и воспитания в жителях региона чувства сопричастности к великому прошлому и яркому настоящему своей страны. "Я рад приветствовать калужан и гостей города на ставшем уже традиционным для нас фестивале "УграФест". Его проведение – одно из самых заметных событий нашей области, а сам праздник – День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года – стал своим для жителей региона", - сказал региональный министр.
Депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр уверен, что в будущем День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года будет памятным и в календаре общероссийских праздников. "Необходимо, чтобы вся Россия, от Дальнего Востока до Калининграда, вспомнила, что такое стояние на Угре и каково значение этого исторического события для нашей страны", - подчеркнул депутат.
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