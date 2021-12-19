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Фестиваль "УграФест" прошел в Калуге

Фестиваль "УграФест" прошел в Калуге - РИА Новости, 19.12.2021

Фестиваль "УграФест" прошел в Калуге

Фестиваль "УграФест", посвященный победному окончанию Великого стояния на реке Угре в 1480 году, прошел в Калуге в воскресенье, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T20:41

2021-12-19T20:41

2021-12-19T20:41

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КАЛУГА, 19 дек - РИА Новости. Фестиваль "УграФест", посвященный победному окончанию Великого стояния на реке Угре в 1480 году, прошел в Калуге в воскресенье, сообщает правительство региона.Фестиваль организуют министерство внутренней политики и массовых коммуникаций области при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей.Горожан и гостей фестиваля ожидали, в частности, мастер-классы по изготовлению традиционных кукол из лоскутков, кожаных украшений, глиняных игрушек, показательные выступления по силовому экстриму и мастер-класс по армреслингу, турнир по современному мечевому бою, фаер-шоу и диджей-шоу.Самым эффектным моментом "УграФест", как отмечается в сообщении, стал концерт российской рок-певицы Ольги Кормухиной и лидера группы "Парк Горького" Алексея Белова. Кормухина назвала фестиваль "УграФест" важным и ярким событием и отметила, что он даёт возможность "прикоснуться к истории нашей Родины, почтить память предков и привлечь молодежь к нашей исконной русской культуре". "Когда я услышала об этом фестивале, то сразу приняла его сердцем, потому что, по моему мнению, это одно из важнейших мероприятий, в том числе и на федеральном уровне", - цитирует певицу пресс-служба областного правительства.Министр внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олег Калугин отметил огромную значимость фестиваля "УграФест" для сохранения исторической памяти, укрепления межнациональных отношений и воспитания в жителях региона чувства сопричастности к великому прошлому и яркому настоящему своей страны. "Я рад приветствовать калужан и гостей города на ставшем уже традиционным для нас фестивале "УграФест". Его проведение – одно из самых заметных событий нашей области, а сам праздник – День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года – стал своим для жителей региона", - сказал региональный министр.Депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр уверен, что в будущем День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года будет памятным и в календаре общероссийских праздников. "Необходимо, чтобы вся Россия, от Дальнего Востока до Калининграда, вспомнила, что такое стояние на Угре и каково значение этого исторического события для нашей страны", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20211210/shkola-1763145299.html

https://ria.ru/20201210/kvantorium-1588679367.html

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история, калужская область, ольга кормухина, госдума рф, россия