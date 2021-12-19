https://ria.ru/20211219/dtp-1764411812.html
В ДТП на острове Русском погибли два человека
В ДТП на острове Русском погибли два человека - РИА Новости, 19.12.2021
В ДТП на острове Русском погибли два человека
Два человека погибли, ещё двое пострадали при столкновении двух иномарок на острове Русском во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T05:10
2021-12-19T05:10
2021-12-19T05:11
происшествия
дтп
русский (остров)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Два человека погибли, ещё двое пострадали при столкновении двух иномарок на острове Русском во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.Ночью воскресенья спасателям поступило сообщение, что на острове Русский в результате ДТП загорелся автомобиль.В результате столкновения двух автомашин погибли два человека и ещё двое пострадали.
https://ria.ru/20211218/proverka-1764373913.html
русский (остров)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, дтп, русский (остров), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
05:10 19.12.2021 (обновлено: 05:11 19.12.2021)
В ДТП на острове Русском погибли два человека
В ДТП на острове Русском во Владивостоке погибли два человека, еще двое пострадали