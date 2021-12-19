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В ДНР призвали Киев выполнять достигнутые соглашения
В ДНР призвали Киев выполнять достигнутые соглашения - РИА Новости, 19.12.2021
В ДНР призвали Киев выполнять достигнутые соглашения
Новые сезонные перемирия в Донбассе не имеют смысла без выполнения уже действующих договоренностей по прекращению огня, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T13:46
2021-12-19T13:46
в мире
украина
киев
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
алексей никоноров
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Новые сезонные перемирия в Донбассе не имеют смысла без выполнения уже действующих договоренностей по прекращению огня, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.Он напомнил, что с 21 июля 2019 года действует режим всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, который 22 июля 2020 года был подкреплен подписанным всеми участниками контактной группы мерами по его усилению.Он подчеркнул, что республики Донбасса всегда принимали к рассмотрению предложения представителей Киева и соглашались с теми, которые были адекватны и имели практический смысл. "Однако, к сожалению, на данный момент конструктивных предложений от официального Киева мы не получаем. Мы строго придерживаемся договоренностей и требуем от Украины их соблюдения", - сказал Никоноров.
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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, алексей никоноров
13:46 19.12.2021
 
В ДНР призвали Киев выполнять достигнутые соглашения

Никоноров: новые перемирия бессмысленны без выполнения уже достигнутых договоренностей

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Новые сезонные перемирия в Донбассе не имеют смысла без выполнения уже действующих договоренностей по прекращению огня, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.
Он напомнил, что с 21 июля 2019 года действует режим всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, который 22 июля 2020 года был подкреплен подписанным всеми участниками контактной группы мерами по его усилению.
"В рамках этих договоренностей бессмысленно устанавливать какие-либо другие "сезонные перемирия". Все, что необходимо, это выполнять подписанные документы, а не плодить новые", - сказал Никоноров.
Он подчеркнул, что республики Донбасса всегда принимали к рассмотрению предложения представителей Киева и соглашались с теми, которые были адекватны и имели практический смысл. "Однако, к сожалению, на данный момент конструктивных предложений от официального Киева мы не получаем. Мы строго придерживаемся договоренностей и требуем от Украины их соблюдения", - сказал Никоноров.
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В миреУкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРАлексей Никоноров
 
 
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