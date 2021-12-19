https://ria.ru/20211219/donbass-1764433715.html

В ДНР призвали Киев выполнять достигнутые соглашения

В ДНР призвали Киев выполнять достигнутые соглашения - РИА Новости, 19.12.2021

В ДНР призвали Киев выполнять достигнутые соглашения

Новые сезонные перемирия в Донбассе не имеют смысла без выполнения уже действующих договоренностей по прекращению огня, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T13:46

2021-12-19T13:46

2021-12-19T13:46

в мире

украина

киев

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

алексей никоноров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Новые сезонные перемирия в Донбассе не имеют смысла без выполнения уже действующих договоренностей по прекращению огня, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.Он напомнил, что с 21 июля 2019 года действует режим всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, который 22 июля 2020 года был подкреплен подписанным всеми участниками контактной группы мерами по его усилению.Он подчеркнул, что республики Донбасса всегда принимали к рассмотрению предложения представителей Киева и соглашались с теми, которые были адекватны и имели практический смысл. "Однако, к сожалению, на данный момент конструктивных предложений от официального Киева мы не получаем. Мы строго придерживаемся договоренностей и требуем от Украины их соблюдения", - сказал Никоноров.

https://radiosputnik.ria.ru/20211217/nato-1764246845.html

украина

киев

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, алексей никоноров