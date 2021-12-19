https://ria.ru/20211219/donbass-1764433715.html
В ДНР призвали Киев выполнять достигнутые соглашения
В ДНР призвали Киев выполнять достигнутые соглашения - РИА Новости, 19.12.2021
В ДНР призвали Киев выполнять достигнутые соглашения
Новые сезонные перемирия в Донбассе не имеют смысла без выполнения уже действующих договоренностей по прекращению огня, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T13:46
2021-12-19T13:46
2021-12-19T13:46
в мире
украина
киев
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
алексей никоноров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Новые сезонные перемирия в Донбассе не имеют смысла без выполнения уже действующих договоренностей по прекращению огня, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.Он напомнил, что с 21 июля 2019 года действует режим всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, который 22 июля 2020 года был подкреплен подписанным всеми участниками контактной группы мерами по его усилению.Он подчеркнул, что республики Донбасса всегда принимали к рассмотрению предложения представителей Киева и соглашались с теми, которые были адекватны и имели практический смысл. "Однако, к сожалению, на данный момент конструктивных предложений от официального Киева мы не получаем. Мы строго придерживаемся договоренностей и требуем от Украины их соблюдения", - сказал Никоноров.
https://radiosputnik.ria.ru/20211217/nato-1764246845.html
украина
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, алексей никоноров
В ДНР призвали Киев выполнять достигнутые соглашения
Никоноров: новые перемирия бессмысленны без выполнения уже достигнутых договоренностей
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Новые сезонные перемирия в Донбассе не имеют смысла без выполнения уже действующих договоренностей по прекращению огня, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.
Он напомнил, что с 21 июля 2019 года действует режим всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, который 22 июля 2020 года был подкреплен подписанным всеми участниками контактной группы мерами по его усилению.
"В рамках этих договоренностей бессмысленно устанавливать какие-либо другие "сезонные перемирия". Все, что необходимо, это выполнять подписанные документы, а не плодить новые", - сказал Никоноров.
Он подчеркнул, что республики Донбасса всегда принимали к рассмотрению предложения представителей Киева и соглашались с теми, которые были адекватны и имели практический смысл. "Однако, к сожалению, на данный момент конструктивных предложений от официального Киева мы не получаем. Мы строго придерживаемся договоренностей и требуем от Украины их соблюдения", - сказал Никоноров.