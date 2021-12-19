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Полиция готова проверить данные об "избиении дельфинов" в океанариуме
Полиция готова проверить данные об "избиении дельфинов" в океанариуме - РИА Новости, 19.12.2021
Полиция готова проверить данные об "избиении дельфинов" в океанариуме
Полиция в случае обращения зоозащитников проверит данные из соцсетей, что тренер в океанариуме Екатеринбурга якобы бьет дельфинов во время дрессировки, сообщил... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T20:50
2021-12-19T20:51
происшествия
валерий горелых
океанариум
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Полиция в случае обращения зоозащитников проверит данные из соцсетей, что тренер в океанариуме Екатеринбурга якобы бьет дельфинов во время дрессировки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Директор океанариума заявила в аккаунте учреждения в соцсети "ВКонтакте", что данные о жестоком обращении с дельфином не соответствуют действительности, в связи с этим подано заявление в полицию.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео дрессировки дельфинов в екатеринбургском океанариуме, на котором тренер бьет палкой по воде и, как утверждает автор, несколько раз попадает по животному.Директор океанариума Екатерина Показаньева в официальной группе учреждения в соцсети "ВКонтакте" заявила, что информация о жестоком обращении с животными в заведении не соответствует действительности. Она подчеркнула, что тренер при помощи указки шлепками по воде показывает, где дельфину нужно вынырнуть."Ввиду использованного ракурса на видео складывается впечатление, что тренер попадает по дельфину, находящемуся перед ним, но при покадровом просмотре видно, что это не так: тренер шлепает таргетом по воде. На видео видно, что последующими хлопками тренер пытается привлечь внимание дельфина, который оказался не на своей позиции", - говорится в сообщении.Как подчеркнула Показаньева, в связи с инцидентом в океанариуме была проведена внутренняя проверка: просмотрено видео тренировочных процессов за несколько месяцев - фактов, подтверждающих любое жестокое обращение, не выявлено. По ее словам, в полицию подано заявление за распространение заведомо ложных сведений.
https://ria.ru/20211112/vinter-1758682655.html
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происшествия, валерий горелых, океанариум
20:50 19.12.2021 (обновлено: 20:51 19.12.2021)
 
Полиция готова проверить данные об "избиении дельфинов" в океанариуме

Полиция готова проверить данные об "избиении дельфинов" в океанариуме в Екатеринбурге

CC0 / christels / Дельфин
Дельфин - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
CC0 / christels /
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Полиция в случае обращения зоозащитников проверит данные из соцсетей, что тренер в океанариуме Екатеринбурга якобы бьет дельфинов во время дрессировки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Директор океанариума заявила в аккаунте учреждения в соцсети "ВКонтакте", что данные о жестоком обращении с дельфином не соответствуют действительности, в связи с этим подано заявление в полицию.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео дрессировки дельфинов в екатеринбургском океанариуме, на котором тренер бьет палкой по воде и, как утверждает автор, несколько раз попадает по животному.
"Как только обращение зоозащитников поступит в территориальное УВД, оно будет в установленном порядке зарегистрировано. По нему проведут проверочные мероприятия, опросят владельцев заведения и примут обоснованное решение с принятием мер реагирования, если информация о насилии над животными подтвердится", - сказал агентству Горелых.
Директор океанариума Екатерина Показаньева в официальной группе учреждения в соцсети "ВКонтакте" заявила, что информация о жестоком обращении с животными в заведении не соответствует действительности. Она подчеркнула, что тренер при помощи указки шлепками по воде показывает, где дельфину нужно вынырнуть.
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"Ввиду использованного ракурса на видео складывается впечатление, что тренер попадает по дельфину, находящемуся перед ним, но при покадровом просмотре видно, что это не так: тренер шлепает таргетом по воде. На видео видно, что последующими хлопками тренер пытается привлечь внимание дельфина, который оказался не на своей позиции", - говорится в сообщении.
Как подчеркнула Показаньева, в связи с инцидентом в океанариуме была проведена внутренняя проверка: просмотрено видео тренировочных процессов за несколько месяцев - фактов, подтверждающих любое жестокое обращение, не выявлено. По ее словам, в полицию подано заявление за распространение заведомо ложных сведений.
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