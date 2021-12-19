https://ria.ru/20211219/britaniya-1764412009.html

Снова зрада: Британия отдала Украину на растерзание России

Министр обороны Британии оценил возможность отправки войск на Украину - РИА Новости, 19.12.2021

Снова зрада: Британия отдала Украину на растерзание России

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе со Spectator назвал "очень маловероятной" возможность отправки Лондоном войск для помощи Украине в случае... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T05:52

2021-12-19T05:52

2021-12-19T11:49

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе со Spectator назвал "очень маловероятной" возможность отправки Лондоном войск для помощи Украине в случае гипотетического нападения России.Он подчеркнул, что Киев не входит в Североатлантический альянс, поэтому не имеет гарантий коллективной безопасности альянса, даже "если бы кто-то вторгся в страну"."Это факт, что Украина — не член НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину и противостоять России. Мне кажется, это было понятно. Мы не должны обманывать людей, что мы это сделаем", — заявил Уолесс.Он добавил, что украинская сторона "осведомлена об этом".Ранее президент США Джо Байден заявил, что у США и блока нет обязательств применять военную силу для защиты Киева при вооруженном конфликте. Он отметил, что Соединенные Штаты никогда не планировали направлять войска на территорию бывшей советской республики. По его словам, в случае эскалации ситуации в регионе будут иметь место "экономические последствия".В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html

https://ria.ru/20211218/voyna-1764341493.html

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