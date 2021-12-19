Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211219/britaniya-1764412009.html
Снова зрада: Британия отдала Украину на растерзание России
Министр обороны Британии оценил возможность отправки войск на Украину - РИА Новости, 19.12.2021
Снова зрада: Британия отдала Украину на растерзание России
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе со Spectator назвал "очень маловероятной" возможность отправки Лондоном войск для помощи Украине в случае... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T05:52
2021-12-19T11:49
в мире
украина
великобритания
нато
россия
бен уоллес
киев
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601535463_0:156:2390:1500_1920x0_80_0_0_045aebc3175bf1b4db33055141704dec.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе со Spectator назвал "очень маловероятной" возможность отправки Лондоном войск для помощи Украине в случае гипотетического нападения России.Он подчеркнул, что Киев не входит в Североатлантический альянс, поэтому не имеет гарантий коллективной безопасности альянса, даже "если бы кто-то вторгся в страну"."Это факт, что Украина — не член НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину и противостоять России. Мне кажется, это было понятно. Мы не должны обманывать людей, что мы это сделаем", — заявил Уолесс.Он добавил, что украинская сторона "осведомлена об этом".Ранее президент США Джо Байден заявил, что у США и блока нет обязательств применять военную силу для защиты Киева при вооруженном конфликте. Он отметил, что Соединенные Штаты никогда не планировали направлять войска на территорию бывшей советской республики. По его словам, в случае эскалации ситуации в регионе будут иметь место "экономические последствия".В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html
https://ria.ru/20211218/voyna-1764341493.html
украина
великобритания
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601535463_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_f0bb0cb4fd29c62e78eecb344117ac96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, нато, россия, бен уоллес, киев, сша, дмитрий песков, джо байден
05:52 19.12.2021 (обновлено: 11:49 19.12.2021)
 
Министр обороны Британии оценил возможность отправки войск на Украину

Британский министр обороны Уоллес счел крайне маловероятной отправку на Украину военных

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии
Британские курсанты Королевской военной академии - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе со Spectator назвал "очень маловероятной" возможность отправки Лондоном войск для помощи Украине в случае гипотетического нападения России.
Он подчеркнул, что Киев не входит в Североатлантический альянс, поэтому не имеет гарантий коллективной безопасности альянса, даже "если бы кто-то вторгся в страну".
"Это факт, что Украина — не член НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину и противостоять России. Мне кажется, это было понятно. Мы не должны обманывать людей, что мы это сделаем", — заявил Уолесс.
Он добавил, что украинская сторона "осведомлена об этом".
Офицер службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 20:30
Мы их честно предупредили: перед НАТО проведена красная линия
Ранее президент США Джо Байден заявил, что у США и блока нет обязательств применять военную силу для защиты Киева при вооруженном конфликте. Он отметил, что Соединенные Штаты никогда не планировали направлять войска на территорию бывшей советской республики. По его словам, в случае эскалации ситуации в регионе будут иметь место "экономические последствия".
В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
Вчера, 07:00
Пушков назвал повод для возможного военного конфликта России и НАТО
 
В миреУкраинаВеликобританияНАТОРоссияБен УоллесКиевСШАДмитрий ПесковДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС
01:29Постпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу России
01:11Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России
01:11Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимой
01:07Путин рассказал, что угрожает единству России
01:05Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году
00:44В Москве продлили QR-коды переболевших COVID-19
00:38Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в Европе
00:25Названы регионы-лидеры по доступности бензина
00:18Hyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилей
00:00В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"
00:00Мастер-план "Большого Владивостока" хотят представить на ВЭФ в 2022 году
23:58В Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата
23:52Японские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на Землю
23:48Минобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной цели
23:40Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169
23:33Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийство
23:29Умер участник квартета Il Divo Карлос Марин
23:20Бастрыкину доложат об инциденте с младенцем, получившем ожоги в Петербурге
23:12Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве на юге Москвы
Лента новостейМолния
Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕСПостпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу РоссииПутин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности РоссииАвтоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимойПутин рассказал, что угрожает единству РоссииПутин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 годуВ Москве продлили QR-коды переболевших COVID-19Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в ЕвропеНазваны регионы-лидеры по доступности бензинаHyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилейВ Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"Мастер-план "Большого Владивостока" хотят представить на ВЭФ в 2022 годуВ Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдатаЯпонские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на ЗемлюМинобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной целиЧисло жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийствоУмер участник квартета Il Divo Карлос МаринБастрыкину доложат об инциденте с младенцем, получившем ожоги в ПетербургеПолиция задержала подозреваемого в двойном убийстве на юге Москвы