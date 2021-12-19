Снова зрада: Британия отдала Украину на растерзание России

05:52 19.12.2021 (обновлено: 11:49 19.12.2021)
Министр обороны Британии оценил возможность отправки войск на Украину
Британский министр обороны Уоллес счел крайне маловероятной отправку на Украину военных
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе со Spectator назвал "очень маловероятной" возможность отправки Лондоном войск для помощи Украине в случае гипотетического нападения России.
Он подчеркнул, что Киев не входит в Североатлантический альянс, поэтому не имеет гарантий коллективной безопасности альянса, даже "если бы кто-то вторгся в страну".
"Это факт, что Украина — не член НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину и противостоять России. Мне кажется, это было понятно. Мы не должны обманывать людей, что мы это сделаем", — заявил Уолесс.
Он добавил, что украинская сторона "осведомлена об этом".
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Ранее президент США Джо Байден заявил, что у США и блока нет обязательств применять военную силу для защиты Киева при вооруженном конфликте. Он отметил, что Соединенные Штаты никогда не планировали направлять войска на территорию бывшей советской республики. По его словам, в случае эскалации ситуации в регионе будут иметь место "экономические последствия".
В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.