https://ria.ru/20211219/bitkoin-1764414421.html
Эксперт рассказал, когда цена биткоина достигнет максимальной отметки
Эксперт рассказал, когда цена биткоина достигнет максимальной отметки - РИА Новости, 19.12.2021
Эксперт рассказал, когда цена биткоина достигнет максимальной отметки
Стоимость биткоина в течение трех-шести лет должна достигнуть своей максимальной отметки, которая может быть около 500 тысяч долларов, при этом свое... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T08:34
2021-12-19T08:34
2021-12-19T08:34
экономика
технологии
биткоин
михаил малышев
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина в течение трех-шести лет должна достигнуть своей максимальной отметки, которая может быть около 500 тысяч долларов, при этом свое доминирование на рынке в ближайшие годы самая популярная криптовалюта будет постепенно терять, рассказал РИА Новости глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев.Эксперт добавил, что доля биткоина на рынке криптовалют постепенно снижается и через несколько лет о его доминировании можно будет забыть. "На графике видно, что доля биткоина составит 1/10 рынка через недолгие 5-7 лет. Однако исторически такие процессы не бывают линейными, и эта точка будет достигнута гораздо раньше", - указывает он.По его словам, одним из аргументов против долгосрочного выживания биткоина является "совершенно ошеломляющее потребление энергии". "На сегодняшний день только 22 страны мира жгут больше электричества, чем биткоин", - говорит он.Эксперт также отметил, что биткоин является первой пробной концепцией блокчейна. "Он не был создан для быстрых, энергоэффективных вычислений, и уже существует большое количество монет, которые эту проблему решают", - продолжил собеседник агентства.Малышев считает, что рабочие блокчейн-проекты выигрывают относительно биткоина. "Например, Ethereum по сути является распределенным компьютером, как Solana, Cardano, Dot и другие. Биткоин в свою очередь является набором случайных чисел на компьютере. Возможность запатентовать концепцию блокчейна и брать деньги за ее использование все бы коренным образом изменила. Но биткоин был создан как полностью распределенная система, где IP никому не принадлежит. В то время, как Ethereum, Solana, Cardano и Dot централизованы, за ними есть люди и IP", - пояснил он.По его словам, основатели проектов по сути монетизируют IP за счет комиссий за использование их блокчейна. "Чтобы поддерживать блокчейн биткоина, нужно тратить электроэнергию. А актив, из которого постоянно вытекает энергия, рано или поздно станет нулем на дальнем горизонте", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20211210/bitkoin-1763054600.html
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экономика, технологии, биткоин, михаил малышев
Эксперт рассказал, когда цена биткоина достигнет максимальной отметки
Эксперт Михаил Малышев: цена биткоина достигнет своего потолка через 3-6 лет
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Стоимость биткоина в течение трех-шести лет должна достигнуть своей максимальной отметки, которая может быть около 500 тысяч долларов, при этом свое доминирование на рынке в ближайшие годы самая популярная криптовалюта будет постепенно терять, рассказал РИА Новости глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев
.
"Верхней планки цена BTC должна достигнуть в течение 3-6 лет. Какой именно она будет, сказать трудно, но диапазон 150-500 тысяч долларов вполне вероятен", - сказал Малышев.
Эксперт добавил, что доля биткоина на рынке криптовалют постепенно снижается и через несколько лет о его доминировании можно будет забыть. "На графике видно, что доля биткоина составит 1/10 рынка через недолгие 5-7 лет. Однако исторически такие процессы не бывают линейными, и эта точка будет достигнута гораздо раньше", - указывает он.
По его словам, одним из аргументов против долгосрочного выживания биткоина является "совершенно ошеломляющее потребление энергии". "На сегодняшний день только 22 страны мира жгут больше электричества, чем биткоин", - говорит он.
Эксперт также отметил, что биткоин является первой пробной концепцией блокчейна. "Он не был создан для быстрых, энергоэффективных вычислений, и уже существует большое количество монет, которые эту проблему решают", - продолжил собеседник агентства.
Малышев считает, что рабочие блокчейн-проекты выигрывают относительно биткоина. "Например, Ethereum по сути является распределенным компьютером, как Solana, Cardano, Dot и другие. Биткоин в свою очередь является набором случайных чисел на компьютере. Возможность запатентовать концепцию блокчейна и брать деньги за ее использование все бы коренным образом изменила. Но биткоин был создан как полностью распределенная система, где IP никому не принадлежит. В то время, как Ethereum, Solana, Cardano и Dot централизованы, за ними есть люди и IP", - пояснил он.
По его словам, основатели проектов по сути монетизируют IP за счет комиссий за использование их блокчейна. "Чтобы поддерживать блокчейн биткоина, нужно тратить электроэнергию. А актив, из которого постоянно вытекает энергия, рано или поздно станет нулем на дальнем горизонте", - заключил эксперт.