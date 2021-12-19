Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211219/bitkoin-1764414421.html
Эксперт рассказал, когда цена биткоина достигнет максимальной отметки
Эксперт рассказал, когда цена биткоина достигнет максимальной отметки - РИА Новости, 19.12.2021
Эксперт рассказал, когда цена биткоина достигнет максимальной отметки
Стоимость биткоина в течение трех-шести лет должна достигнуть своей максимальной отметки, которая может быть около 500 тысяч долларов, при этом свое... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T08:34
2021-12-19T08:34
экономика
технологии
биткоин
михаил малышев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152692/77/1526927752_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_dbd39d3b5db3325ee07bd3a62ebb2302.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина в течение трех-шести лет должна достигнуть своей максимальной отметки, которая может быть около 500 тысяч долларов, при этом свое доминирование на рынке в ближайшие годы самая популярная криптовалюта будет постепенно терять, рассказал РИА Новости глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев.Эксперт добавил, что доля биткоина на рынке криптовалют постепенно снижается и через несколько лет о его доминировании можно будет забыть. "На графике видно, что доля биткоина составит 1/10 рынка через недолгие 5-7 лет. Однако исторически такие процессы не бывают линейными, и эта точка будет достигнута гораздо раньше", - указывает он.По его словам, одним из аргументов против долгосрочного выживания биткоина является "совершенно ошеломляющее потребление энергии". "На сегодняшний день только 22 страны мира жгут больше электричества, чем биткоин", - говорит он.Эксперт также отметил, что биткоин является первой пробной концепцией блокчейна. "Он не был создан для быстрых, энергоэффективных вычислений, и уже существует большое количество монет, которые эту проблему решают", - продолжил собеседник агентства.Малышев считает, что рабочие блокчейн-проекты выигрывают относительно биткоина. "Например, Ethereum по сути является распределенным компьютером, как Solana, Cardano, Dot и другие. Биткоин в свою очередь является набором случайных чисел на компьютере. Возможность запатентовать концепцию блокчейна и брать деньги за ее использование все бы коренным образом изменила. Но биткоин был создан как полностью распределенная система, где IP никому не принадлежит. В то время, как Ethereum, Solana, Cardano и Dot централизованы, за ними есть люди и IP", - пояснил он.По его словам, основатели проектов по сути монетизируют IP за счет комиссий за использование их блокчейна. "Чтобы поддерживать блокчейн биткоина, нужно тратить электроэнергию. А актив, из которого постоянно вытекает энергия, рано или поздно станет нулем на дальнем горизонте", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20211210/bitkoin-1763054600.html
https://ria.ru/20211216/kriptovalyuta-1764115182.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152692/77/1526927752_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_7a8dc50d77fc09f85a8dad3a2a894935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, биткоин, михаил малышев
08:34 19.12.2021
 
Эксперт рассказал, когда цена биткоина достигнет максимальной отметки

Эксперт Михаил Малышев: цена биткоина достигнет своего потолка через 3-6 лет

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина в течение трех-шести лет должна достигнуть своей максимальной отметки, которая может быть около 500 тысяч долларов, при этом свое доминирование на рынке в ближайшие годы самая популярная криптовалюта будет постепенно терять, рассказал РИА Новости глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев.
"Верхней планки цена BTC должна достигнуть в течение 3-6 лет. Какой именно она будет, сказать трудно, но диапазон 150-500 тысяч долларов вполне вероятен", - сказал Малышев.
Эксперт добавил, что доля биткоина на рынке криптовалют постепенно снижается и через несколько лет о его доминировании можно будет забыть. "На графике видно, что доля биткоина составит 1/10 рынка через недолгие 5-7 лет. Однако исторически такие процессы не бывают линейными, и эта точка будет достигнута гораздо раньше", - указывает он.
По его словам, одним из аргументов против долгосрочного выживания биткоина является "совершенно ошеломляющее потребление энергии". "На сегодняшний день только 22 страны мира жгут больше электричества, чем биткоин", - говорит он.
Эксперт также отметил, что биткоин является первой пробной концепцией блокчейна. "Он не был создан для быстрых, энергоэффективных вычислений, и уже существует большое количество монет, которые эту проблему решают", - продолжил собеседник агентства.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 03:28
Эксперт спрогнозировал рост курса биткоина в ближайшие годы
Малышев считает, что рабочие блокчейн-проекты выигрывают относительно биткоина. "Например, Ethereum по сути является распределенным компьютером, как Solana, Cardano, Dot и другие. Биткоин в свою очередь является набором случайных чисел на компьютере. Возможность запатентовать концепцию блокчейна и брать деньги за ее использование все бы коренным образом изменила. Но биткоин был создан как полностью распределенная система, где IP никому не принадлежит. В то время, как Ethereum, Solana, Cardano и Dot централизованы, за ними есть люди и IP", - пояснил он.
По его словам, основатели проектов по сути монетизируют IP за счет комиссий за использование их блокчейна. "Чтобы поддерживать блокчейн биткоина, нужно тратить электроэнергию. А актив, из которого постоянно вытекает энергия, рано или поздно станет нулем на дальнем горизонте", - заключил эксперт.
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 18:59
Reuters: Центробанк планирует запретить в России криптовалюты
 
ЭкономикаТехнологииБиткоинМихаил Малышев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС
01:29Постпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу России
01:11Путин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности России
01:11Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимой
01:07Путин рассказал, что угрожает единству России
01:05Путин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 году
00:44В Москве продлили QR-коды переболевших COVID-19
00:38Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в Европе
00:25Названы регионы-лидеры по доступности бензина
00:18Hyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилей
00:00В Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"
00:00Мастер-план "Большого Владивостока" хотят представить на ВЭФ в 2022 году
23:58В Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата
23:52Японские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на Землю
23:48Минобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной цели
23:40Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169
23:33Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийство
23:29Умер участник квартета Il Divo Карлос Марин
23:20Бастрыкину доложат об инциденте с младенцем, получившем ожоги в Петербурге
23:12Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве на юге Москвы
Лента новостейМолния
Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕСПостпред при ЕС допустил "неоднозначную" реакцию на инициативу РоссииПутин оценил роль внешней разведки в обеспечении безопасности РоссииАвтоэксперт рассказал, как правильно мыть машину зимойПутин рассказал, что угрожает единству РоссииПутин назвал число предотвращенных в России терактов в 2021 годуВ Москве продлили QR-коды переболевших COVID-19Боррель заподозрил Россию в желании изменить систему безопасности в ЕвропеНазваны регионы-лидеры по доступности бензинаHyundai будет производить на заводе в России новые модели автомобилейВ Перу выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"Мастер-план "Большого Владивостока" хотят представить на ВЭФ в 2022 годуВ Польше потребовали смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдатаЯпонские космические туристы сели в "Союз" перед возвращением на ЗемлюМинобороны впервые показало видео уничтожения "Охотником" наземной целиЧисло жертв тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169Опубликованы кадры из московской квартиры, где произошло двойное убийствоУмер участник квартета Il Divo Карлос МаринБастрыкину доложат об инциденте с младенцем, получившем ожоги в ПетербургеПолиция задержала подозреваемого в двойном убийстве на юге Москвы