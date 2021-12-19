https://ria.ru/20211219/bitkoin-1764414421.html

Эксперт рассказал, когда цена биткоина достигнет максимальной отметки

Эксперт рассказал, когда цена биткоина достигнет максимальной отметки - РИА Новости, 19.12.2021

Эксперт рассказал, когда цена биткоина достигнет максимальной отметки

Стоимость биткоина в течение трех-шести лет должна достигнуть своей максимальной отметки, которая может быть около 500 тысяч долларов, при этом свое... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T08:34

2021-12-19T08:34

2021-12-19T08:34

экономика

технологии

биткоин

михаил малышев

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина в течение трех-шести лет должна достигнуть своей максимальной отметки, которая может быть около 500 тысяч долларов, при этом свое доминирование на рынке в ближайшие годы самая популярная криптовалюта будет постепенно терять, рассказал РИА Новости глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев.Эксперт добавил, что доля биткоина на рынке криптовалют постепенно снижается и через несколько лет о его доминировании можно будет забыть. "На графике видно, что доля биткоина составит 1/10 рынка через недолгие 5-7 лет. Однако исторически такие процессы не бывают линейными, и эта точка будет достигнута гораздо раньше", - указывает он.По его словам, одним из аргументов против долгосрочного выживания биткоина является "совершенно ошеломляющее потребление энергии". "На сегодняшний день только 22 страны мира жгут больше электричества, чем биткоин", - говорит он.Эксперт также отметил, что биткоин является первой пробной концепцией блокчейна. "Он не был создан для быстрых, энергоэффективных вычислений, и уже существует большое количество монет, которые эту проблему решают", - продолжил собеседник агентства.Малышев считает, что рабочие блокчейн-проекты выигрывают относительно биткоина. "Например, Ethereum по сути является распределенным компьютером, как Solana, Cardano, Dot и другие. Биткоин в свою очередь является набором случайных чисел на компьютере. Возможность запатентовать концепцию блокчейна и брать деньги за ее использование все бы коренным образом изменила. Но биткоин был создан как полностью распределенная система, где IP никому не принадлежит. В то время, как Ethereum, Solana, Cardano и Dot централизованы, за ними есть люди и IP", - пояснил он.По его словам, основатели проектов по сути монетизируют IP за счет комиссий за использование их блокчейна. "Чтобы поддерживать блокчейн биткоина, нужно тратить электроэнергию. А актив, из которого постоянно вытекает энергия, рано или поздно станет нулем на дальнем горизонте", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20211210/bitkoin-1763054600.html

https://ria.ru/20211216/kriptovalyuta-1764115182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, биткоин, михаил малышев