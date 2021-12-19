https://ria.ru/20211219/bespilotnik-1764409155.html
В России начались испытания беспилотника с бортовой радиолокацией
В России начались испытания беспилотника с бортовой радиолокацией - РИА Новости, 19.12.2021
В России начались испытания беспилотника с бортовой радиолокацией
В России начались испытания беспилотника с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T01:06
2021-12-19T01:06
2021-12-19T01:14
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В России начались испытания беспилотника с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он уточнил, что "дрон оборудован многофункциональной подфюзеляжной РЛС, которая позволяет вести разведку различных наземных целей, включая радиотехническую разведку источников излучения, например зенитных ракетных комплексов противника".По словам собеседника, "такой аппарат также может выполнять функции целеуказания, в том числе для ударных БПЛА"."Предусмотрено введение дрона в разведывательно-ударный контур единой системы управления тактического звена", - отметил собеседник."Орион" относится к классу средневысотных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограмма, крейсерская скорость полета - 200 километров в час, максимальная высота полета - семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса полезной нагрузки дрона - 200 килограммов.
https://ria.ru/20211218/orion-1764365145.html
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безопасность, армия, москва, россия
01:06 19.12.2021 (обновлено: 01:14 19.12.2021)
В России начались испытания беспилотника с бортовой радиолокацией
Источник: в России начались испытания дрона-радара для разведки наземных целей
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
В России
начались испытания беспилотника с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Беспилотный аппарат радиолокационной и радиотехнической разведки создан компанией "Кронштадт" на базе разведывательно-ударного беспилотника "Орион". В настоящее время проводятся его летные испытания", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что "дрон оборудован многофункциональной подфюзеляжной РЛС, которая позволяет вести разведку различных наземных целей, включая радиотехническую разведку источников излучения, например зенитных ракетных комплексов противника".
По словам собеседника, "такой аппарат также может выполнять функции целеуказания, в том числе для ударных БПЛА".
"Предусмотрено введение дрона в разведывательно-ударный контур единой системы управления тактического звена", - отметил собеседник.
"Орион" относится к классу средневысотных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограмма, крейсерская скорость полета - 200 километров в час, максимальная высота полета - семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса полезной нагрузки дрона - 200 килограммов.