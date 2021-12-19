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Главе СК доложат о происшествии в шахте имени Рубана в Кузбассе
Главе СК доложат о происшествии в шахте имени Рубана в Кузбассе - РИА Новости, 19.12.2021
Главе СК доложат о происшествии в шахте имени Рубана в Кузбассе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о происшествии в шахте имени Рубана в Кемеровской области, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T22:56
2021-12-19T22:56
2021-12-19T22:56
происшествия
кемеровская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
инцидент на шахте имени рубана
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о происшествии в шахте имени Рубана в Кемеровской области, сообщается на сайте ведомства.В воскресенье в шахте имени Рубана произошло нагревание угольного пласта. В шахте находились 128 человек, все они были выведены на поверхность, никто не пострадал."Председатель Следственного комитета поручил... доложить о ходе проведения проверки по факту происшествия в шахте имени Рубана", - говорится в сообщении.
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происшествия, кемеровская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), инцидент на шахте имени рубана
Главе СК доложат о происшествии в шахте имени Рубана в Кузбассе
Главе СК Бастрыкину доложат о происшествии в шахте имени Рубана в Кемеровской области