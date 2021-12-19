https://ria.ru/20211219/bastrykin-1764475061.html

Главе СК доложат о происшествии в шахте имени Рубана в Кузбассе

Главе СК доложат о происшествии в шахте имени Рубана в Кузбассе - РИА Новости, 19.12.2021

Главе СК доложат о происшествии в шахте имени Рубана в Кузбассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о происшествии в шахте имени Рубана в Кемеровской области, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T22:56

2021-12-19T22:56

2021-12-19T22:56

происшествия

кемеровская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

инцидент на шахте имени рубана

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о происшествии в шахте имени Рубана в Кемеровской области, сообщается на сайте ведомства.В воскресенье в шахте имени Рубана произошло нагревание угольного пласта. В шахте находились 128 человек, все они были выведены на поверхность, никто не пострадал."Председатель Следственного комитета поручил... доложить о ходе проведения проверки по факту происшествия в шахте имени Рубана", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211217/chupriyan-1764160181.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), инцидент на шахте имени рубана