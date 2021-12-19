https://ria.ru/20211219/av-1764407350.html

Россиянам назвали способы экономии на покупке авто

Россиянам назвали способы экономии на покупке авто - РИА Новости, 19.12.2021

Россиянам назвали способы экономии на покупке авто

Часто при продаже автомобиля дилер предлагает покупателю купить машину с дополнительным оборудованием, которое прибавляет к стоимости от 200 000 до 400 000... РИА Новости, 19.12.2021

2021-12-19T01:11

2021-12-19T01:11

2021-12-19T01:11

общество

авто

россия

fresh auto

денис мигаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602217005_0:0:2484:1398_1920x0_80_0_0_e4c2ae6e3837f55436d41c80779bbf73.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Часто при продаже автомобиля дилер предлагает покупателю купить машину с дополнительным оборудованием, которое прибавляет к стоимости от 200 000 до 400 000 рублей, однако это незаконно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.Эксперт напоминает, что, согласно статье 16.2 Закона России "О защите прав потребителей", "обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных" строго запрещено, поэтому покупатель имеет право отказаться от дополнительных опций.Также с целью экономии Мигаль советует оформить предзаказ онлайн и дождаться автомобиля или рассмотреть возможность покупки авто с пробегом.

https://ria.ru/20211215/podogrev-1763761980.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, россия, fresh auto, денис мигаль