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Россиянам назвали способы экономии на покупке авто
Россиянам назвали способы экономии на покупке авто - РИА Новости, 19.12.2021
Россиянам назвали способы экономии на покупке авто
Часто при продаже автомобиля дилер предлагает покупателю купить машину с дополнительным оборудованием, которое прибавляет к стоимости от 200 000 до 400 000... РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T01:11
2021-12-19T01:11
2021-12-19T01:11
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авто
россия
fresh auto
денис мигаль
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Часто при продаже автомобиля дилер предлагает покупателю купить машину с дополнительным оборудованием, которое прибавляет к стоимости от 200 000 до 400 000 рублей, однако это незаконно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.Эксперт напоминает, что, согласно статье 16.2 Закона России "О защите прав потребителей", "обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных" строго запрещено, поэтому покупатель имеет право отказаться от дополнительных опций.Также с целью экономии Мигаль советует оформить предзаказ онлайн и дождаться автомобиля или рассмотреть возможность покупки авто с пробегом.
https://ria.ru/20211215/podogrev-1763761980.html
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общество, авто, россия, fresh auto, денис мигаль
Россиянам назвали способы экономии на покупке авто
Эксперт Мигаль: продажа автомобиля с дополнительным оборудованием незаконна