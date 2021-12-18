18:12 18.12.2021 (обновлено: 22:08 18.12.2021)
Зеленский упростил получение гражданства для "преследуемых" в России
Президент Украины Зеленский упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область
КИЕВ, 18 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский упростил получение гражданства страны для россиян, которых "преследуют по политическим мотивам".
Как указано на сайте главы государства, он подписал документ, которым внес поправки в закон "О гражданстве Украины". Четырнадцатого декабря эти изменения утвердили депутаты Верховной рады.
"Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения", — говорится в сообщении.
Как добавили в офисе Зеленского, президент также подписал закон о регулировании механизма внесения сведений о зарегистрированном месте жительства граждан "на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и Севастополе", который позволяет определить места оформления документов.
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