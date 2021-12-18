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Зеленский упростил получение гражданства для "преследуемых" в России
Зеленский упростил получение гражданства для "преследуемых" в России - РИА Новости, 18.12.2021
Зеленский упростил получение гражданства для "преследуемых" в России
Президент Украины Владимир Зеленский упростил получение гражданства страны для россиян, которых "преследуют по политическим мотивам". РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T18:12
2021-12-18T22:08
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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КИЕВ, 18 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский упростил получение гражданства страны для россиян, которых "преследуют по политическим мотивам".Как указано на сайте главы государства, он подписал документ, которым внес поправки в закон "О гражданстве Украины". Четырнадцатого декабря эти изменения утвердили депутаты Верховной рады.Украина в январе 2015 года объявила Россию "страной-агрессором". Запад поддержал Киев и ввел антироссийские санкции. Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в преодолении кризиса в соседнем государстве.Как добавили в офисе Зеленского, президент также подписал закон о регулировании механизма внесения сведений о зарегистрированном месте жительства граждан "на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и Севастополе", который позволяет определить места оформления документов.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, россия
18:12 18.12.2021 (обновлено: 22:08 18.12.2021)
 
Зеленский упростил получение гражданства для "преследуемых" в России

Президент Украины Зеленский упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 18 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский упростил получение гражданства страны для россиян, которых "преследуют по политическим мотивам".
Как указано на сайте главы государства, он подписал документ, которым внес поправки в закон "О гражданстве Украины". Четырнадцатого декабря эти изменения утвердили депутаты Верховной рады.
"Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения", — говорится в сообщении.
Украина в январе 2015 года объявила Россию "страной-агрессором". Запад поддержал Киев и ввел антироссийские санкции. Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в преодолении кризиса в соседнем государстве.
Как добавили в офисе Зеленского, президент также подписал закон о регулировании механизма внесения сведений о зарегистрированном месте жительства граждан "на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и Севастополе", который позволяет определить места оформления документов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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