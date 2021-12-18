https://ria.ru/20211218/zelenskiy-1764388641.html

Зеленский упростил получение гражданства для "преследуемых" в России

Зеленский упростил получение гражданства для "преследуемых" в России - РИА Новости, 18.12.2021

Зеленский упростил получение гражданства для "преследуемых" в России

Президент Украины Владимир Зеленский упростил получение гражданства страны для россиян, которых "преследуют по политическим мотивам". РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T18:12

2021-12-18T18:12

2021-12-18T22:08

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КИЕВ, 18 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский упростил получение гражданства страны для россиян, которых "преследуют по политическим мотивам".Как указано на сайте главы государства, он подписал документ, которым внес поправки в закон "О гражданстве Украины". Четырнадцатого декабря эти изменения утвердили депутаты Верховной рады.Украина в январе 2015 года объявила Россию "страной-агрессором". Запад поддержал Киев и ввел антироссийские санкции. Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в преодолении кризиса в соседнем государстве.Как добавили в офисе Зеленского, президент также подписал закон о регулировании механизма внесения сведений о зарегистрированном месте жительства граждан "на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и Севастополе", который позволяет определить места оформления документов.

https://ria.ru/20211216/donbass-1764059695.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, россия