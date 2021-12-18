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Послы стран G7 заявили, что ожидают от Киева прогресса в реформе СБУ
Послы стран G7 заявили, что ожидают от Киева прогресса в реформе СБУ - РИА Новости, 18.12.2021
Послы стран G7 заявили, что ожидают от Киева прогресса в реформе СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки", в ходе которой стороны обсудили реформы в стране, послы ожидают от Киева... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T14:18
2021-12-18T14:18
в мире
украина
киев
владимир зеленский
g7
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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КИЕВ, 18 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки", в ходе которой стороны обсудили реформы в стране, послы ожидают от Киева прогресса в реформе Службы безопасности Украины, а также конкурентного избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и судей Конституционного суда."Послы G7 были рады снова видеть президента Зеленского для продолжения нашего продуктивного диалога. Послы подчеркнули свою приверженность безопасности Украины и обсудили прогресс реформ в Украине в 2021 году. Послы приветствовали историческое законодательство о судебной реформе в 2021 году и выразили надежду на его полную имплементацию. Они надеются на дальнейшее позитивное развитие судебной реформы в 2022 году, включая прозрачный конкурсный процесс для новых судей Конституционного суда", - сообщается на странице послов в Twitter.Отмечается, что послы приветствовали закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора и "скорого завершения процесса отбора главы САП". "Они также выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную, современную СБУ", - отмечается в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20211217/ukraina-1764316647.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, g7, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
14:18 18.12.2021
 
Послы стран G7 заявили, что ожидают от Киева прогресса в реформе СБУ

Послы стран G7 заявили Зеленскому, что ожидают от Киева прогресса в реформе СБУ

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 18 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки", в ходе которой стороны обсудили реформы в стране, послы ожидают от Киева прогресса в реформе Службы безопасности Украины, а также конкурентного избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и судей Конституционного суда.
"Послы G7 были рады снова видеть президента Зеленского для продолжения нашего продуктивного диалога. Послы подчеркнули свою приверженность безопасности Украины и обсудили прогресс реформ в Украине в 2021 году. Послы приветствовали историческое законодательство о судебной реформе в 2021 году и выразили надежду на его полную имплементацию. Они надеются на дальнейшее позитивное развитие судебной реформы в 2022 году, включая прозрачный конкурсный процесс для новых судей Конституционного суда", - сообщается на странице послов в Twitter.
Отмечается, что послы приветствовали закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора и "скорого завершения процесса отбора главы САП". "Они также выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную, современную СБУ", - отмечается в сообщении.
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийG7Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
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