https://ria.ru/20211218/zaem-1764404053.html

Всемирный банк одобрил заем для Украины в размере 300 миллионов евро

Всемирный банк одобрил заем для Украины в размере 300 миллионов евро - РИА Новости, 18.12.2021

Всемирный банк одобрил заем для Украины в размере 300 миллионов евро

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заем на разработку политики восстановления экономики для Украины в размере 300 миллионов евро... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T22:35

2021-12-18T22:35

2021-12-18T22:35

в мире

украина

сша

всемирный банк

восточная европа

коронавирус covid-19

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КИЕВ, 18 дек - РИА Новости. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заем на разработку политики восстановления экономики для Украины в размере 300 миллионов евро для смягчения последствий пандемии COVID-19, сообщается на сайте банка."Сегодня (в пятницу - ред.) Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил Второй заем на разработку политики восстановления экономики для Украины в размере 300 миллионов евро. Эти средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19", - сообщается на сайте.Ключевые реформы, которые поддерживает данный заем, включают: содействие демонополизации экономики и укрепление антикоррупционных институций; укрепление рынка земли и кредитного рынка, включая расширение доступа к финансированию для мелких фермеров; укрепление системы социальной защиты для пожилых людей с целью смягчения влияния пандемии COVID-19."В условиях высокого уровня уязвимости экономики, в Украине идет медленное и неустойчивое восстановление после потрясения в результате COVID-19. Мы надеемся, что этот заем предоставит необходимую поддержку тем реформам, которые направлены на содействие более сильному и инклюзивному восстановлению. Всемирный банк приветствует значительные шаги, которые правительство предприняло для продвижения исторической земельной реформы, в частности в сфере усиления прозрачности функционирования рынка земли и расширения возможностей для мелких фермеров получить доступные кредиты. Мы надеемся, что эти реформы помогут повысить уровень жизни и около 4,6 миллиона мелких землевладельцев в Украине смогут получить справедливую отдачу от своего ценного актива и инвестировать в него", - цитирует пресс-служба регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи.Этот заем является второй из двух операций по разработке политики восстановления экономики. Первый заем на сумму 350 миллионов долларов США был утвержден в июне 2020 года для поддержки запуска земельной реформы, а также для помощи правительству Украины в обеспечении роста аграрного сектора и инвестиций в сельское хозяйство.

https://ria.ru/20211218/zelenskiy-1764381706.html

https://ria.ru/20211218/khleb-1764358123.html

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в мире, украина, сша, всемирный банк, восточная европа, коронавирус covid-19