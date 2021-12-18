https://ria.ru/20211218/yagtu-1764276283.html

Ученые из России нашли способ продлить "жизнь" дорожного покрытия

Ученые из России нашли способ продлить "жизнь" дорожного покрытия - РИА Новости, 18.12.2021

Ученые из России нашли способ продлить "жизнь" дорожного покрытия

Армирующую 3D-георешетку для усиления дорожного полотна и продления сроков его эксплуатации изобрели ученые Ярославского государственного технического... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T09:00

2021-12-18T09:00

2021-12-18T09:00

наука

ярославль

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

ярославский государственный технический университет

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Армирующую 3D-георешетку для усиления дорожного полотна и продления сроков его эксплуатации изобрели ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ). По словам создателей, новая разработка обеспечит высокую несущую способность дорог и позволит сэкономить на дорогих каменных материалах. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Увеличение срока службы дорожного покрытия и снижение затрат на его содержание и ремонт, по словам специалистов ЯГТУ, в первую очередь, достижимо за счет развития технологий армирования, использующих так называемые георешетки.Один из главных недостатков существующих конструкций для армирования — плоское и тонкое поперечное сечение решетки, которая часто повреждается при укладке вышележащих слоев и преждевременно изнашивается при эксплуатации.Ученые ЯГТУ создали новую модель армирующей 3D-георешетки, которая, по их словам, не имеет аналогов в мире и способна обеспечить высокое качество дорожного полотна. Разработка может применяться как в основании, так и в покрытии автомобильных дорог или экопарковок.Материалом для изготовления новых решеток может выступать вторично-переработанный полиэтилентерефталат, а также традиционные полимерные и синтетические материалы георешеток. В зависимости от условий задачи, как объяснили ученые ЯГТУ, при изготовлении можно варьировать высоту решетки от 5 до 50 миллиметров, а размеры ячеек — от 40 до 300 миллиметров, что позволит частицам разной крупности прочнее "усаживаться" в ней."Треугольное ребро улучшает сцепление частиц и препятствует их проникновению в нижние слои. Широкое основание решетки уменьшает вдавливание в песчаный слой, а ее узлы защищены от расщепления минеральными частицами. Размер и форма ячеек обеспечивают высокое сцепление между слоями, предотвращая преждевременное разрушение асфальтобетона. При армировании основания дороги решетка препятствует расползанию частиц, а при армировании покрытия дает необходимую несущую способность", — объяснил Игнатьев.В рамках программы Правительства РФ "Приоритет-2030" научный коллектив намерен далее совершенствовать предложенную конструкцию и подготовить ее к выходу на рынок.

https://ria.ru/20210816/yagtu-1745344738.html

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ярославль, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, ярославский государственный технический университет