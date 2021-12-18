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В Пакистане на рынке прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Пакистане на рынке прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2021

В Пакистане на рынке прогремел взрыв, сообщили СМИ

По меньшей мере один человек погиб, десять пострадали при взрыве на рынке в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта, сообщает газета Dawn со... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T19:31

2021-12-18T19:31

2021-12-18T19:31

в мире

взрыв

кветта

пакистан

белуджистан

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, десять пострадали при взрыве на рынке в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта, сообщает газета Dawn со ссылкой на больницу.Отмечается, что представитель гражданской больницы Кветты, доктор Васим Баиг, заявил, что пострадавшие госпитализированы.По данным газеты, представитель отдела по борьбе с терроризмом отметил, что взрыв был вызван взрывчатым веществом, установленным на мотоцикле. По его словам, повреждено множество транспортных средств. Силы безопасности оцепили место взрыва и занимаются сбором улик.

https://radiosputnik.ria.ru/20211218/vzryv-1764390310.html

кветта

пакистан

белуджистан

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в мире, взрыв, кветта, пакистан, белуджистан