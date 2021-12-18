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В Пакистане на рынке прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Пакистане на рынке прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2021
В Пакистане на рынке прогремел взрыв, сообщили СМИ
По меньшей мере один человек погиб, десять пострадали при взрыве на рынке в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта, сообщает газета Dawn со... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T19:31
2021-12-18T19:31
в мире
взрыв
кветта
пакистан
белуджистан
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, десять пострадали при взрыве на рынке в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта, сообщает газета Dawn со ссылкой на больницу.Отмечается, что представитель гражданской больницы Кветты, доктор Васим Баиг, заявил, что пострадавшие госпитализированы.По данным газеты, представитель отдела по борьбе с терроризмом отметил, что взрыв был вызван взрывчатым веществом, установленным на мотоцикле. По его словам, повреждено множество транспортных средств. Силы безопасности оцепили место взрыва и занимаются сбором улик.
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в мире, взрыв, кветта, пакистан, белуджистан
19:31 18.12.2021
 
В Пакистане на рынке прогремел взрыв, сообщили СМИ

Газета Dawn: в Пакистане на рынке прогремел взрыв, есть погибший и пострадавшие

© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© Flickr / Wasif Malik
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, десять пострадали при взрыве на рынке в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта, сообщает газета Dawn со ссылкой на больницу.
Отмечается, что представитель гражданской больницы Кветты, доктор Васим Баиг, заявил, что пострадавшие госпитализированы.
"По меньшей мере один человек погиб и еще десять пострадали в результате взрыва на рынке... в городе Кветта в субботу", - информирует издание.
По данным газеты, представитель отдела по борьбе с терроризмом отметил, что взрыв был вызван взрывчатым веществом, установленным на мотоцикле. По его словам, повреждено множество транспортных средств. Силы безопасности оцепили место взрыва и занимаются сбором улик.
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В миреВзрывКветтаПакистанБелуджистан
 
 
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