https://ria.ru/20211218/vzryv-1764393263.html
В Пакистане на рынке прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Пакистане на рынке прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2021
В Пакистане на рынке прогремел взрыв, сообщили СМИ
По меньшей мере один человек погиб, десять пострадали при взрыве на рынке в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта, сообщает газета Dawn со... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T19:31
2021-12-18T19:31
2021-12-18T19:31
в мире
взрыв
кветта
пакистан
белуджистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147698/40/1476984090_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_e5b233204278bff0f6e2c97fc8c73a82.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, десять пострадали при взрыве на рынке в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта, сообщает газета Dawn со ссылкой на больницу.Отмечается, что представитель гражданской больницы Кветты, доктор Васим Баиг, заявил, что пострадавшие госпитализированы.По данным газеты, представитель отдела по борьбе с терроризмом отметил, что взрыв был вызван взрывчатым веществом, установленным на мотоцикле. По его словам, повреждено множество транспортных средств. Силы безопасности оцепили место взрыва и занимаются сбором улик.
https://radiosputnik.ria.ru/20211218/vzryv-1764390310.html
кветта
пакистан
белуджистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147698/40/1476984090_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_5691f8d37ae52ccc7adbf72ea9fd9fa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, взрыв, кветта, пакистан, белуджистан
В Пакистане на рынке прогремел взрыв, сообщили СМИ
Газета Dawn: в Пакистане на рынке прогремел взрыв, есть погибший и пострадавшие