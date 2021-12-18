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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211218/vystavka-1764358704.html
Выставка шедевров Малевича, Кустодиева и Брюллова открылась в Подмосковье
Выставка шедевров Малевича, Кустодиева и Брюллова открылась в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2021
Выставка шедевров Малевича, Кустодиева и Брюллова открылась в Подмосковье
Масштабный выставочный проект "Азбука шедевра" открылся в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье 18 декабря, он объединит более 120 работ русских живописцев,... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T12:15
2021-12-18T12:15
культура
московская область (подмосковье)
александр дейнека
иван шишкин
борис кустодиев
казимир малевич
новый иерусалим (музей)
василий кандинский
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Масштабный выставочный проект "Азбука шедевра" открылся в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье 18 декабря, он объединит более 120 работ русских живописцев, среди которых Карл Брюллов, Борис Кустодиев, Казимир Малевич и Василий Кандинский, сообщает пресс-служба музея."В экспозиции будет показано 123 работы 81 художника, в том числе Казимира Малевича, Василия Кандинского, Ильи Репина, Ивана Шишкина, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки, Валентина Серова, Зинаиды Серебряковой, Ивана Айвазовского, и еще около 70 авторов. Среди знаковых экспонатов выставки - "Купчиха" и "Русская Венера" Бориса Кустодиева, "Косарь" Малевича, "Кацапская Венера" Михаила Ларионова, "Старая мельница" Василия Поленова, "Импровизация №209" Кандинского, "Закат" Архипа Куинджи и другие", - говорится в сообщении.Как заявили в пресс-службе, многие работы специально к выставке прошли научную реставрацию, а произведения из своих фондов и постоянных экспозиций предоставили 30 российских региональных музеев из 29 городов, среди которых Нижегородский государственный художественный музей, Приморская государственная картинная галерея, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Калининградский областной музей изобразительных искусств и Тульский музей изобразительных искусств.По словам участника кураторской группы Ксении Новохатько, экспозиция посвящена постоянному поиску нового и изучению реального и творческого миров настоящего, прошлого и будущего."Заглавная цитата выставки, позаимствованная нами у Василия Кандинского, объясняет многое в подборе работ и их сопоставлении: "Живопись есть грохочущее столкновение различных миров". Мы стремились выявить это столкновение как постоянный процесс поисков, не занимать ту или иную сторону. Время идет, новаторское становится устаревшим, давно забытое запускает новую волну изменений. И этот процесс постоянен. Бурлящий мир живописи", - приводит пресс-служба слова Новохатько.Экспозиционное пространство будет выстроено вокруг 33 букв русского алфавита, каждая из которых объединит произведения разных авторов, периодов и эпох. Алфавит представляет собой естественную навигацию по выставке, ведя зрителей через залы. Каждая буква является тематическим разделом выставки, она дает начало слову, вокруг которого выстраивается основной нарратив, и открывает одну из 33 глав повествования. "В" — воздух, "З" — зеркало, "О" — орнамент, "Ф" — фактура и так далее.Выставка продлится по 19 июня 2022 года. Посещение выставок музея "Новый Иерусалим" возможно только по электронным билетам по сеансам с фиксированным временем входа, также посетители обязаны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
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РИА Новости
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96
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московская область (подмосковье), александр дейнека, иван шишкин, борис кустодиев, казимир малевич, новый иерусалим (музей), василий кандинский, музеи, выставки, новости культуры
12:15 18.12.2021
 
Выставка шедевров Малевича, Кустодиева и Брюллова открылась в Подмосковье

Выставка шедевров Малевича, Кустодиева и Брюллова открылась в Новом Иерусалиме

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Казимира Малевича "Косарь" (1911-1912 г.), представленная на выставке "Азбука шедевра" в музее "Новый Иерусалим" в Московской области.
Картина Казимира Малевича Косарь (1911-1912 г.), представленная на выставке Азбука шедевра в музее Новый Иерусалим в Московской области. - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Масштабный выставочный проект "Азбука шедевра" открылся в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье 18 декабря, он объединит более 120 работ русских живописцев, среди которых Карл Брюллов, Борис Кустодиев, Казимир Малевич и Василий Кандинский, сообщает пресс-служба музея.
"В экспозиции будет показано 123 работы 81 художника, в том числе Казимира Малевича, Василия Кандинского, Ильи Репина, Ивана Шишкина, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки, Валентина Серова, Зинаиды Серебряковой, Ивана Айвазовского, и еще около 70 авторов.
Среди знаковых экспонатов выставки - "Купчиха" и "Русская Венера" Бориса Кустодиева, "Косарь" Малевича, "Кацапская Венера" Михаила Ларионова, "Старая мельница" Василия Поленова, "Импровизация №209" Кандинского, "Закат" Архипа Куинджи и другие", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка у картины Бориса Кустодиева "Русская Венера" (1925-1926 г.), представленной на выставке "Азбука шедевра" в музее "Новый Иерусалим" в Московской области.
Девушка у картины Бориса Кустодиева Русская Венера (1925-1926 г.), представленной на выставке Азбука шедевра в музее Новый Иерусалим в Московской области. - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Девушка у картины Бориса Кустодиева "Русская Венера" (1925-1926 г.), представленной на выставке "Азбука шедевра" в музее "Новый Иерусалим" в Московской области.
Как заявили в пресс-службе, многие работы специально к выставке прошли научную реставрацию, а произведения из своих фондов и постоянных экспозиций предоставили 30 российских региональных музеев из 29 городов, среди которых Нижегородский государственный художественный музей, Приморская государственная картинная галерея, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Калининградский областной музей изобразительных искусств и Тульский музей изобразительных искусств.
По словам участника кураторской группы Ксении Новохатько, экспозиция посвящена постоянному поиску нового и изучению реального и творческого миров настоящего, прошлого и будущего.
"Заглавная цитата выставки, позаимствованная нами у Василия Кандинского, объясняет многое в подборе работ и их сопоставлении: "Живопись есть грохочущее столкновение различных миров". Мы стремились выявить это столкновение как постоянный процесс поисков, не занимать ту или иную сторону. Время идет, новаторское становится устаревшим, давно забытое запускает новую волну изменений. И этот процесс постоянен. Бурлящий мир живописи", - приводит пресс-служба слова Новохатько.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Роберта Фалька "Портрет девочки в красном" (1952 г.), представленная на выставке "Азбука шедевра" в музее "Новый Иерусалим" в Московской области.
Картина Роберта Фалька Портрет девочки в красном (1952 г.), представленная на выставке Азбука шедевра в музее Новый Иерусалим в Московской области. - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Картина Роберта Фалька "Портрет девочки в красном" (1952 г.), представленная на выставке "Азбука шедевра" в музее "Новый Иерусалим" в Московской области.
Экспозиционное пространство будет выстроено вокруг 33 букв русского алфавита, каждая из которых объединит произведения разных авторов, периодов и эпох. Алфавит представляет собой естественную навигацию по выставке, ведя зрителей через залы. Каждая буква является тематическим разделом выставки, она дает начало слову, вокруг которого выстраивается основной нарратив, и открывает одну из 33 глав повествования. "В" — воздух, "З" — зеркало, "О" — орнамент, "Ф" — фактура и так далее.
Выставка продлится по 19 июня 2022 года. Посещение выставок музея "Новый Иерусалим" возможно только по электронным билетам по сеансам с фиксированным временем входа, также посетители обязаны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
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КультураМосковская область (Подмосковье)Александр ДейнекаИван ШишкинБорис КустодиевКазимир МалевичНовый Иерусалим (музей)Василий КандинскийМузеиВыставкиНовости культуры
 
 
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