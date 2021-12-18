https://ria.ru/20211218/vystavka-1764358704.html

Выставка шедевров Малевича, Кустодиева и Брюллова открылась в Подмосковье

Выставка шедевров Малевича, Кустодиева и Брюллова открылась в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2021

Выставка шедевров Малевича, Кустодиева и Брюллова открылась в Подмосковье

Масштабный выставочный проект "Азбука шедевра" открылся в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье 18 декабря, он объединит более 120 работ русских живописцев,... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T12:15

2021-12-18T12:15

2021-12-18T12:15

культура

московская область (подмосковье)

александр дейнека

иван шишкин

борис кустодиев

казимир малевич

новый иерусалим (музей)

василий кандинский

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Масштабный выставочный проект "Азбука шедевра" открылся в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье 18 декабря, он объединит более 120 работ русских живописцев, среди которых Карл Брюллов, Борис Кустодиев, Казимир Малевич и Василий Кандинский, сообщает пресс-служба музея."В экспозиции будет показано 123 работы 81 художника, в том числе Казимира Малевича, Василия Кандинского, Ильи Репина, Ивана Шишкина, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки, Валентина Серова, Зинаиды Серебряковой, Ивана Айвазовского, и еще около 70 авторов. Среди знаковых экспонатов выставки - "Купчиха" и "Русская Венера" Бориса Кустодиева, "Косарь" Малевича, "Кацапская Венера" Михаила Ларионова, "Старая мельница" Василия Поленова, "Импровизация №209" Кандинского, "Закат" Архипа Куинджи и другие", - говорится в сообщении.Как заявили в пресс-службе, многие работы специально к выставке прошли научную реставрацию, а произведения из своих фондов и постоянных экспозиций предоставили 30 российских региональных музеев из 29 городов, среди которых Нижегородский государственный художественный музей, Приморская государственная картинная галерея, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Калининградский областной музей изобразительных искусств и Тульский музей изобразительных искусств.По словам участника кураторской группы Ксении Новохатько, экспозиция посвящена постоянному поиску нового и изучению реального и творческого миров настоящего, прошлого и будущего."Заглавная цитата выставки, позаимствованная нами у Василия Кандинского, объясняет многое в подборе работ и их сопоставлении: "Живопись есть грохочущее столкновение различных миров". Мы стремились выявить это столкновение как постоянный процесс поисков, не занимать ту или иную сторону. Время идет, новаторское становится устаревшим, давно забытое запускает новую волну изменений. И этот процесс постоянен. Бурлящий мир живописи", - приводит пресс-служба слова Новохатько.Экспозиционное пространство будет выстроено вокруг 33 букв русского алфавита, каждая из которых объединит произведения разных авторов, периодов и эпох. Алфавит представляет собой естественную навигацию по выставке, ведя зрителей через залы. Каждая буква является тематическим разделом выставки, она дает начало слову, вокруг которого выстраивается основной нарратив, и открывает одну из 33 глав повествования. "В" — воздух, "З" — зеркало, "О" — орнамент, "Ф" — фактура и так далее.Выставка продлится по 19 июня 2022 года. Посещение выставок музея "Новый Иерусалим" возможно только по электронным билетам по сеансам с фиксированным временем входа, также посетители обязаны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

https://ria.ru/20211126/vystavka-1760571980.html

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