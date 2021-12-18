https://ria.ru/20211218/valyuta-1764335780.html

Этим валютам не грозит девальвация: вердикт финансиста

Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация - РИА Новости, 18.12.2021

Этим валютам не грозит девальвация: вердикт финансиста

Американский доллар остается доминирующей резервной валютой. С начала 1970-х годов индекс доллара к корзине основных валют довольно редко рос или падал более... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T02:12

2021-12-18T02:12

2021-12-18T02:12

экономика

россия

михаил шульгин

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Американский доллар остается доминирующей резервной валютой. С начала 1970-х годов индекс доллара к корзине основных валют довольно редко рос или падал более чем на 10 процентов по итогам года, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.Только в семи случаях годовое падение превышало 10 процентов и в восьми случаях рост по итогам года превышал 10 процентов. В 21 веке индекс доллара выходил за пределы коридора от +10 процентов до — 10 процентов только четыре раза: в 2002, 2003, 2005 в 2014 годах, подчеркнул аналитик.Если под девальвацией понимать обесценивание валюты против доллара, который был и остается самой популярной резервной валютой, то, как показывает история, за период с 1970-х годов наиболее стойкими к девальвации были швейцарский франк, японская иена и датская крона, пояснил Шульгин.Историческая оценка изменения курса доллара к франку, иене и датской кроне показывает, что с начала 2000-х годов волатильность указанных валют заметно снизилась, утверждает финансист.

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экономика, россия, михаил шульгин