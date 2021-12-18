https://ria.ru/20211218/vaktsinatsiya-1764394886.html

В штате Нью-Йорк откроют более 40 новых пунктов вакцинации из-за "омикрона"

В штате Нью-Йорк откроют более 40 новых пунктов вакцинации из-за "омикрона" - РИА Новости, 18.12.2021

В штате Нью-Йорк откроют более 40 новых пунктов вакцинации из-за "омикрона"

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила об открытии дополнительных 40 пунктов вакцинации от коронавируса на фоне роста заболеваемости в зимний период и... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T19:49

2021-12-18T19:49

2021-12-18T19:49

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

сша

нью-йорк (штат)

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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НЬЮ-ЙОРК, 18 дек – РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила об открытии дополнительных 40 пунктов вакцинации от коронавируса на фоне роста заболеваемости в зимний период и для борьбы с распространением нового штамма "омикрон", сообщила пресс-служба губернатора.Пункты начнут открываться уже в субботу."Зимний всплеск в разгаре, но мы не беззащитны. У нас есть инструменты для борьбы с этим вирусом и его штаммами: прививайтесь, ревакцинируйтесь и носите маски", - сказала губернатор Хокул, слова которой приводит пресс-служба.Власти штата призывают всех ньюйоркцев старше пяти лет прививаться от коронавируса. Всем, у кого подошел срок ревакцинации, рекомендовано сделать прививку.Всех старше шести месяцев от роду просят также привиться от гриппа. В помещениях всем рекомендовано носить маски.Нью-Йорк весной 2020 года оказался в центре эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более трех тысяч.

https://ria.ru/20211218/myasnikov-1764389726.html

сша

нью-йорк (штат)

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в мире, вакцинация, сша, нью-йорк (штат), коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса