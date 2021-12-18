В штате Нью-Йорк откроют более 40 новых пунктов вакцинации из-за "омикрона"
В штате Нью-Йорк откроют более 40 новых пунктов вакцинации от COVID-19 из-за "омикрона"
© AP Photo / Mark LennihanФармацевт готовит процедурный кабинет в больнице в Нью-Йорке, куда ожидаются поставки вакцины от коронавируса
© AP Photo / Mark Lennihan
НЬЮ-ЙОРК, 18 дек – РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила об открытии дополнительных 40 пунктов вакцинации от коронавируса на фоне роста заболеваемости в зимний период и для борьбы с распространением нового штамма "омикрон", сообщила пресс-служба губернатора.
"Губернатор Кэти Хокул объявила о развертывании более 40 новых пунктов вакцинации по всему штату Нью-Йорк для борьбы с зимним всплеском и быстро распространяющимся штаммом "омикрон", - говорится в сообщении.
Пункты начнут открываться уже в субботу.
"Зимний всплеск в разгаре, но мы не беззащитны. У нас есть инструменты для борьбы с этим вирусом и его штаммами: прививайтесь, ревакцинируйтесь и носите маски", - сказала губернатор Хокул, слова которой приводит пресс-служба.
Власти штата призывают всех ньюйоркцев старше пяти лет прививаться от коронавируса. Всем, у кого подошел срок ревакцинации, рекомендовано сделать прививку.
Всех старше шести месяцев от роду просят также привиться от гриппа. В помещениях всем рекомендовано носить маски.
Нью-Йорк весной 2020 года оказался в центре эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более трех тысяч.