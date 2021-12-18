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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211218/vaktsinatsiya-1764394886.html
В штате Нью-Йорк откроют более 40 новых пунктов вакцинации из-за "омикрона"
В штате Нью-Йорк откроют более 40 новых пунктов вакцинации из-за "омикрона" - РИА Новости, 18.12.2021
В штате Нью-Йорк откроют более 40 новых пунктов вакцинации из-за "омикрона"
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила об открытии дополнительных 40 пунктов вакцинации от коронавируса на фоне роста заболеваемости в зимний период и... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T19:49
2021-12-18T19:49
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
сша
нью-йорк (штат)
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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НЬЮ-ЙОРК, 18 дек – РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила об открытии дополнительных 40 пунктов вакцинации от коронавируса на фоне роста заболеваемости в зимний период и для борьбы с распространением нового штамма "омикрон", сообщила пресс-служба губернатора.Пункты начнут открываться уже в субботу."Зимний всплеск в разгаре, но мы не беззащитны. У нас есть инструменты для борьбы с этим вирусом и его штаммами: прививайтесь, ревакцинируйтесь и носите маски", - сказала губернатор Хокул, слова которой приводит пресс-служба.Власти штата призывают всех ньюйоркцев старше пяти лет прививаться от коронавируса. Всем, у кого подошел срок ревакцинации, рекомендовано сделать прививку.Всех старше шести месяцев от роду просят также привиться от гриппа. В помещениях всем рекомендовано носить маски.Нью-Йорк весной 2020 года оказался в центре эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более трех тысяч.
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в мире, вакцинация, сша, нью-йорк (штат), коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
19:49 18.12.2021
 
В штате Нью-Йорк откроют более 40 новых пунктов вакцинации из-за "омикрона"

В штате Нью-Йорк откроют более 40 новых пунктов вакцинации от COVID-19 из-за "омикрона"

© AP Photo / Mark LennihanФармацевт готовит процедурный кабинет в больнице в Нью-Йорке, куда ожидаются поставки вакцины от коронавируса
Фармацевт готовит процедурный кабинет в больнице в Нью-Йорке, куда ожидаются поставки вакцины от коронавируса - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
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НЬЮ-ЙОРК, 18 дек – РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила об открытии дополнительных 40 пунктов вакцинации от коронавируса на фоне роста заболеваемости в зимний период и для борьбы с распространением нового штамма "омикрон", сообщила пресс-служба губернатора.
"Губернатор Кэти Хокул объявила о развертывании более 40 новых пунктов вакцинации по всему штату Нью-Йорк для борьбы с зимним всплеском и быстро распространяющимся штаммом "омикрон", - говорится в сообщении.
Пункты начнут открываться уже в субботу.
"Зимний всплеск в разгаре, но мы не беззащитны. У нас есть инструменты для борьбы с этим вирусом и его штаммами: прививайтесь, ревакцинируйтесь и носите маски", - сказала губернатор Хокул, слова которой приводит пресс-служба.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
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Власти штата призывают всех ньюйоркцев старше пяти лет прививаться от коронавируса. Всем, у кого подошел срок ревакцинации, рекомендовано сделать прививку.
Всех старше шести месяцев от роду просят также привиться от гриппа. В помещениях всем рекомендовано носить маски.
Нью-Йорк весной 2020 года оказался в центре эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более трех тысяч.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияСШАНью-Йорк (штат)Коронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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